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Фото, которое видел каждый: что стало с холмами из заставки Windows XP
Пейзаж из заставки Windows XP, самой известной фотографии в мире, существенно изменился. Вместо зеленых холмов – виноградники.
Фотография с зелено-голубым видом, ставшая фоном миллионов рабочих столов по всему миру под названием Bliss, претерпела драматические изменения — и многих это поразило.
Об этом говорит Daily Mail.
На снимке, сделанном в 1998 году в долине Напа (Калифорния), изображены яркие холмы под голубым небом. Но новые фото с 2006, 2020, 2024 и 2025 годов, обнародованные в Instagram-аккаунте @insidehistory, показывают другую картину: ставшее легендой место, ныне покрытое виноградниками.
Автор фотографии, фотограф Чарльз "Чак" О'Рир, сделал ее случайно, когда проезжал через округ Напа-Сонама. Он заметил участок, очищенный от виноградников, и остановился, чтобы сфотографировать: виноградные лозы были уничтожены филлоксерой — вредителем, уничтожающим корни. Именно эта редкая "пустота" среди плантаций стала символом цифровой эпохи.
Фотографию под названием Bucolic Green Hills продали стоковому агентству WestLight, которое впоследствии приобрела компания Corbis, основанная Биллом Гейтсом. В 2001 году Microsoft выбрала ее в качестве основного изображения для рекламной кампании Windows XP.
Сколько именно О'Рир получил за права на снимок, неизвестно, но он описал эту сумму как "приемлемую". Известно также, что фото не подвергалось никакой цифровой обработке: "Все было настоящим. Облака там были, трава, небо - все как есть", - отмечал фотограф.
Теперь, спустя более двух десятилетий, "Блаженство" - это уже история. А зеленый идиллический холм остался только на заставках и в коллективной цифровой памяти.