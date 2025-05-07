Фото, которое видел каждый: что стало с холмами из заставки Windows XP

Bliss. / © Фото из открытых источников

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Фотография с зелено-голубым видом, ставшая фоном миллионов рабочих столов по всему миру под названием Bliss, претерпела драматические изменения — и многих это поразило.

Об этом говорит Daily Mail.

На снимке, сделанном в 1998 году в долине Напа (Калифорния), изображены яркие холмы под голубым небом. Но новые фото с 2006, 2020, 2024 и 2025 годов, обнародованные в Instagram-аккаунте @insidehistory, показывают другую картину: ставшее легендой место, ныне покрытое виноградниками.

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Автор фотографии, фотограф Чарльз "Чак" О'Рир, сделал ее случайно, когда проезжал через округ Напа-Сонама. Он заметил участок, очищенный от виноградников, и остановился, чтобы сфотографировать: виноградные лозы были уничтожены филлоксерой — вредителем, уничтожающим корни. Именно эта редкая "пустота" среди плантаций стала символом цифровой эпохи.

Фотографию под названием Bucolic Green Hills продали стоковому агентству WestLight, которое впоследствии приобрела компания Corbis, основанная Биллом Гейтсом. В 2001 году Microsoft выбрала ее в качестве основного изображения для рекламной кампании Windows XP.

Пейзажи Bliss сегодня. / © Фото из открытых источников

Сколько именно О'Рир получил за права на снимок, неизвестно, но он описал эту сумму как "приемлемую". Известно также, что фото не подвергалось никакой цифровой обработке: "Все было настоящим. Облака там были, трава, небо - все как есть", - отмечал фотограф.

Теперь, спустя более двух десятилетий, "Блаженство" - это уже история. А зеленый идиллический холм остался только на заставках и в коллективной цифровой памяти.