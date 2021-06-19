Фото малыша с густой шевелюрой стали вирусными в Сети: почему у ребенка от рождения так много волос

У малыша обнаружили редкое заболевание.

В Северной Ирландии новорожденный ребенок стал интернет-звездой после того, как были опубликованы фотографии ее чрезвычайно густой шевелюры.

Об этом 18 июня пишет британское издание Mirror.

Джексон-Джеймс Айерс родился на восемь недель раньше срока, с прядями каштановых волос. Ему сейчас три месяца. Его семья была поражена тем, как много у него были волосы для только родившегося ребенка.

Дело в том, что у малыша редкое заболевание — гиперинсулинизм, которым страдает каждый только 50000 новорожденный, и он должен принимать лекарства под названием диазоксид, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Одним из побочных эффектов диазоксида является рост волос.

Его мать Шеннон Айрес из Северной Ирландии поделилась фотографиями в Интернете и была потрясена размахом реакции.

Айерс сказала: "Джексон-Джеймс родился на восемь недель раньше срока, поэтому мы были очень удивлены, что у него было так много волос. Люди всегда шокированы, когда видят плотность волос на его голове".

Фото: Шеннон Айрес

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