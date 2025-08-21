Фото ногтя в Сети вызвало тревогу: почему женщину призвали обратиться к врачу

Фото ногтя в Сети вызвало тревогу: почему женщину призывали к врачу / © Unilad

После того, как женщина опубликовала на Reddit фотографию своего ногтя с темной полоской, пользователи призвали ее немедленно обратиться к врачу. По их словам, такой симптом может являться признаком серьезного заболевания.

Об этом пишет Unilad.

Женщина разместила фотографию своего ногтя с подписью: «На ногте моего большого пальца появилась темная полоска от не исчезающего загара». Фото быстро привлекло внимание пользователей, которые в комментариях начали выражать беспокойство.

Почему это может быть небезопасно?

Многие комментаторы предположили, что это может быть меланома — агрессивная форма рака кожи. Как объясняет издание Healthline, вертикальная темная линия под ногтем может быть как безвредным кровоизлиянием, так и симптомом серьезного заболевания.

Клиника Кливленда также отмечает, что такая темная полоса, известная как подногтевая меланома, является редким, но очень опасным видом рака кожи.

Женщина прислушалась к советам и сообщила в комментариях, что ее врач направил ее дерматологу. Теперь она ожидает звонка от специалиста. Хотя консультации в Интернете не заменят профессиональную медицинскую помощь, этот случай показывает, как сообщество может обратить внимание на важные симптомы и побуждать человека обратиться к врачу.

Напомним, в Калифорнии зарегистрирован редкий случай заболевания чумой. Вернувшийся из похода местный житель города Саут-Лейк-Тахо был укушен инфицированной блохой. Анализы подтвердили наличие инфекции. В настоящее время пациент проходит лечение на дому и его состояние стабилизировалось.

В Танзании врачи удалили из груди мужчину нож, который он не замечал восемь лет. 44-летний мужчина обратился в больницу из-за гнойных выделений. Врачи удивились, что мужчина не жаловался на боль в груди, проблемы с дыханием и кашель и сделали ему рентген. Тогда они обнаружили, что внутри пациента застрял нож. Лезвие вошло рядом с правой лопаткой и не задело ни одного органа, поэтому он спокойно жил с ним.