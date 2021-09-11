Фото обнаженного пьяного польского прокурора с пивом в магазине стали вирусными

Голого прокурора видели в разных местах на улицах польского города Свидница.

Польского прокурора могут уволить после его появления обнаженным в нетрезвом состоянии в супермаркете.

Как пишет Daily Mail, 38-летнего мужчину заметили ошарашенные коллеги-покупатели в городе Свидница на юго-западе Польши, где он является уважаемым прокурором района.

Прокурора идентифицировали как Мацея В. На фото видно, как человек идет в кассу магазина, держа в руках упаковку банок пива. Впоследствии прокурора видели на улицах города. О ситуации сообщили в отделе полиции Свидницкого повета, который направил офицеров, чтобы арестовать мужчину за непристойное поведение.

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По словам представительницы местной полиции, мужчину после ареста отпустили домой.

Представитель прокуратуры Лукаш Лапчинский в своем официальном заявлении отметил: "Прокурор районной прокуратуры в Свиднице, о котором сообщается в СМИ, был немедленно отстранен от выполнения своих обязанностей. Было начато производство за его неисполнение достоинства".

Он добавил: "Дисциплинарное наказание для прокурора может быть предупреждением, выговором, уменьшением его основной заработной платы, штрафом, увольнением с занимаемой должности, переводом на другое место службы или увольнением из прокуратуры".

Известно, что прокурор работает в органах с 2016 года.

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