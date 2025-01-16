Фотограф и модель погрузились на опасную рекордную глубину ради самых красивых снимков – фото

Фотограф и модель побили свой собственный рекорд Гиннеса с помощью эксперта по дайвингу, проведя фотосессию на глубине 49,80 м под водой у побережья Флориды.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В 2021 году канадцы Стивен Хейнинг и Сиара Антоски с помощью американского эксперта по дайвингу и безопасности Уэйна Фраймана установили рекорд глубочайшей подводной фотосессии модели на глубине 6,4 метра.

Гейнинг и Антоски прошли месяцы технической подготовки, смешивания газов и практики декомпрессии, чтобы они смогли побить свой собственный рекорд, сделав фотосессию на затонувшем корабле Hydro Atlantic у побережья Бока-Ратон, что было особенно отличным местом, поскольку оно расположено за зоной декомпрессии.

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Декомпрессионная зона – это максимальная глубина, на которую можно погружаться – 40 м – перед тем, как рекомендуется делать 3-5-минутные остановки. Это дает организму время выпустить газы азота, которые скапливаются в наших тканях, когда мы погружаемся под более глубокое давление.

Когда дело дошло до съемок, перед погружением Стивен и Уэйн отправились на разведку к затонувшему кораблю, чтобы привязать плавучий буй к месту фотосессии, чтобы лодка знала, где они будут находиться.

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Они также прикрепили к тросу дополнительные кислородные баллоны на случай, если придется спускаться, и проверили места съемок с точки зрения безопасности. На таких глубинах дайверы могут ощутить наркотический эффект – это когда вдыхание сжатого воздуха и высокое давление могут вызвать головокружение, спутанность сознания или обморок.

Команда спасателей находилась на спасательном катере.

У них также был обширный список вещей, на которые нужно было обратить внимание в день съемок: ржавчина от кораблекрушения, вражеские дикие животные, заблудшие рыбаки, размещение и переноска всех их камер и оборудования GoPro, наличие достаточного количества воздуха на такой глубине, поскольку давление очень высокое, а также модель в платье и без кислородного баллона, которая не могла видеть и которую нужно было безопасно превратить в искусство.

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Также обеспокоенность вызывала большая тигровая акула, которую Стивен и Уэйн заметили у прицела во время разведывательной миссии, и которая уплыла прочь, когда они прибыли на место.

Но, тем не менее, все удалось.

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

"До самого дня съемок мы тренировались больше, чем планировали, а затем приехали туда в хорошую погоду, провели разведку затонувшего корабля, поняли, что именно мы делаем, и с этого момента мы были идеально настроены", — сказал Стивен.

Погружение для фотосессии совершали Стивен, Сиара и Уэйн. Все следили за уровнем кислорода на мониторах, а Сиара часто совершала перерывы, чтобы подышать в кислородной маске и пообщаться с командой с помощью языка тела.

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Во время первого спуска все было хорошо, пока Стивена не укусила медуза. Но, к счастью, он отряхнул жало и продолжил работать.

"Мы все очень довольны финальными кадрами. Лично мне нравится, что это очень похоже на продолжение того оригинального мирового рекорда, который мы побили", — сказал Стивен. "И я благодарен, что это всегда был тот самый основной состав команды".

Рекордная фотосессия под водой / Фото: Guinness World Records

Напомним, женщина прошла 112 метров под водой на одном дыхании. Ее прогулка была эквивалентна высоте 22 двухэтажных автобусов.

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