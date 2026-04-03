Фотограф показал, как меняются эмоции женщин до, во время и после оргазма — фото

Фотограф Маркос Альберти реализовал необычный проект, чтобы продемонстрировать реальное эмоциональное и физическое влияние сексуального удовлетворения женщин.

Об этом пишет LADbible.

По его словам, изображения оргазма в кино, на телевидении и в Интернете часто «фальшивы» и не отражают действительности.

Альберти, недавно представивший проект 3 Glasses Later, ранее представил серию под названием The O Project. В ней он зафиксировал женщин всех возрастов и национальностей в четырех состояниях: до начала, при росте удовольствия, в момент оргазма и после.

В первом кадре участницы выглядели сдержанно или даже немного напряженно. На втором – их эмоции начинали меняться. Третий снимок демонстрировал кульминационный момент, а четвертый – состояние расслабления и удовлетворения после.

Сам фотограф признался, что найти участниц было непросто: хотя около 2000 женщин сперва заинтересовались проектом, после объяснения деталей осталось всего 22.

Альберти объяснил, что стремился показать более реалистичную картину: «На телевидении актрисы стараются все время выглядеть красиво, а в порно все выглядит очень искусственно. Сексуальные позы, мимика, идеализированные образы – это нереально. Женщины испытывают давление, пытаясь соответствовать этому, и ищут то, чего нет».

Он описал The O Project как попытку задокументировать женский опыт без эротизации с акцентом на эмоции и человеческую природу.

Чтобы обеспечить комфорт и приватность, фотограф уделил особое внимание условиям съемки. Участницы были полностью одеты, а камера работала через небольшое отверстие в шторе, ограничивающем поле зрения. Каждой из участников было предложено воспользоваться личными массажерами.

Кроме того, нижнюю часть тела дополнительно скрывали во избежание откровенности. Такой подход позволил сосредоточиться именно на мимике и эмоциях.

«В этом проекте нет сексуального подтекста. Это возможность увидеть, как меняется тело и эмоции с человеческой точки зрения», – добавил он.

Одна из женщин призналась, что сначала испытывала сильное волнение: «Вроде бы предчувствовала — как это будет? Было много тревоги». Однако в финале ее ощущения изменились: «Ха! Жизнь прекрасна».

По словам Альберти, после съемок он часто спрашивал участниц, помнили ли они о его присутствии — и большинство отвечало, что нет.

Проект реализовали в сотрудничестве с брендом Smile Makers. Его представительница подчеркнула, что женская сексуальность часто окружена стыдом и умолчанием.

Цель инициативы – помочь женщинам лучше принимать свое тело и ощущения, а также изменить общественное восприятие этой темы.

Эксперты отмечают, что самостимуляция может оказать положительное влияние на здоровье:

способствует выработке эндорфинов

помогает уменьшить стресс и улучшить сон

может облегчать боль, в частности менструальную

связана с высшей самооценкой и сексуальным удовольствием

Отдельные исследования также указывают на так называемый разрыв в оргазме — разницу в частоте достижения оргазма между мужчинами и женщинами во время секса. По данным ученых, это отчасти связано с недопониманием женской физиологии и влиянием социальных стереотипов.

Напомним, как женский оргазм влияет на мужество мужчины.