Фотограф выложил снимки айсберга: люди разглядели в нем мужской половой орган (фото)

Фотограф Кен Притти привлек внимание пользователей Facebook после того, как сделал снимок ледника странной формы у побережья Ньюфаундленда (Канада), напоминающего мужской половой орган.

Об этом пишет CBC.

"Я получаю много отзывов, много реакции на фотографию из-за его схожести с... частью мужской анатомии, скажем так", — прокомментировал фотограф.

Айсберг в форме мужского полового органа. Фото/Facebook: Ken Pretty

В своем интервью Притти сказал, что с первой своей фотографии он заметил, что айсберг привлечет внимание людей.

По его словам, фотографии айсберга на Facebook собрали более 3000 распространений и много комментариев.

По данным Канадской ледовой службы у побережья Ньюфаундленда, сейчас находятся более 200 айсбергов, а еще десятки, у побережья Лабрадора, продвигаются на юг.

Напомним, хозяева отказались от своей собаки, а она вернулась к ним, преодолев более 64 км (фото).

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