Фотоловушка впервые сняла "белого призрака" средиземноморского леса

Привод леса / © Euronews

Невероятное фото редкого леюцистического рыса стало настоящей сенсацией среди экологов и фотографов дикой природы. Снимок, сделанный в горах южной Испании, демонстрирует беспрецедентное явление — белого иберийского рыса, которого никогда ранее не наблюдали в дикой природе.

Об этом пишет Euronews.

Испанский фотограф-натуралист Анхель Идальго впервые в мире запечатлел на камеру белого иберийского рыса (Lynx pardinus) — животное с редким генетическим явлением, известным как леюцизм. Это состояние вызывает частичную или полную потерю пигмента в шерсти, однако, в отличие от альбинизма, не влияет на цвет глаз.

Находку Идальго сделал случайно, просматривая записи с одной из своих фотоловушек, установленных в труднодоступных горных районах провинции Хаэн на юге Испании. «Белый призрак средиземноморского леса», — так назвал фотограф своего необычного подопечного, увидев его на экране.

Место съемки умышленно не разглашается, чтобы уберечь редкое животное от браконьеров. Известно лишь, что сфотографированный рис не имел ошейника — значит, это дикий представитель вида, а не выпущенный из программы разведения.

Научное значение открытия

По данным местного издания Ahora Jaén, событие произошло 22 октября 2025 г. Это первый известный случай появления иберийского рыса с леюцизмом — признак, который не фиксировался ни разу за десятилетия наблюдений.

Специалисты отмечают, что подобная мутация может свидетельствовать о генетической устойчивости популяции, ведь такие вариации чаще возникают у видов, которые успешно восстанавливаются после угрозы вымирания.

От почти исчезновения — к стабильному восстановлению

Еще в 2011 году иберийский рис находился на грани исчезновения — в природе оставалось всего несколько сотен особей. Благодаря масштабным программам разведения и повторного выпуска в Испании и Португалии ситуация кардинально изменилась.

Министерство экологического перехода Испании сообщает, что по состоянию на 2023 год популяция риса превысила 2 000 особей, распределенных по всей Иберийской полуостровной территории.

Сегодня эти хищники обитают в таких регионах, как Сьерра-Морена, Монтес-де-Толедо, бассейн реки Гвадиана, национальный парк Доньяна, а также в районах, где раньше их появление казалось невозможным — например, в горном массиве Сьерра-Паленсина.

Ключевой хищник средиземноморской экосистемы

Иберийский рис — эндемичный вид, который обитает только на Иберийском полуострове. Его роль в природе огромна: этот хищник контролирует численность диких кроликов — своего основного источника пищи.

Если бы рис исчез, кролики быстро размножились бы, что нарушило бы баланс в местных экосистемах и повлияло на многочисленные виды птиц, растений и мелких животных. Именно поэтому восстановление популяции риса считают успехом для всей средиземноморской природы.

Символ возрождения

Фото белого рыса стало не только научной сенсацией, но и символом надежды — доказательством того, что природа способна восстанавливаться, если ей не мешать.

Анхель Идальго, который не является профессиональным зоологом, говорит, что для него этот снимок — «самый ценный кадр жизни»: «Я просто хотел увидеть дикую природу, а вместо этого стал свидетелем чуда. Этот рис — доказательство, что даже после грани исчезновения жизнь может найти путь».

