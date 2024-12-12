Фотосессия помолвки пошла не по плану, когда бриллиантовое кольцо невесты упало в канализацию

Девушка вытирала что-то со штанов своего жениха, когда ее кольцо соскользнуло и упало в канализационный сток.

Фотосессия на помолвку пошла не по плану, когда кольцо невесты оказалось в канализации.

Об этом пара рассказала People.

Предполагалось, что это будет волшебная серия снимков в Кливленде, США, которая зафиксирует момент, когда пара переходит на новый уровень отношений, но все закончилось вызовом копавшихся в канализации пожарных.

Ники Мак и ее жених Кори Беребицки позировали перед фотообъективом Эмили Рут в Культурном саду в Университетском кругу, когда произошла беда.

Рут только предупредила Беребицки о пятне на его штанах и когда Мак подбежала, чтобы вытереть его, кольцо девушки слетело и все услышали "дзень". Этот неистовый "звон" был звуком драгоценности Ники, погружавшейся в канализационный сток.

Пожарная станция Кливленда отправила на место 30 работников, чтобы вернуть утраченную драгоценность. Тем временем фотограф пары продолжала документировать момент, когда пожарные открывали канализацию, чтобы получить драгоценный предмет.

"Она проделала просто феноменальную работу, сохраняя спокойствие, убеждаясь, что сможет сделать хорошие фотографии пожарных, а затем и наши снимки", – сказала Мак.

К счастью, украшение удалось достать. Женихи отметили, что планируют отблагодарить пожарных подарком: "Мы надеемся отправить им что-то по почте в ближайшее время, возможно, даже приглашение".

Напомним, свадебный автомобиль с женихом "взорвался" из-за друга. К счастью, все остались в живых.

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