Фрэнк Хейс: первый в мире жокей, выигравший гонку мертвым (фото)

Это был его первый и последний забег.

4 июня в 1923 году 22-летний ирландский жокей Фрэнк Хейс выиграл свою первую гонку – бег с препятствиями в нью-йоркском Бельмонт-парке. К сожалению, это также оказалась его последняя гонка, поскольку ближе к концу у Фрэнка случился смертельный сердечный приступ.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Несмотря на внезапную смерть, тело Фрэнка осталось в седле, в то время как его конь по кличке Свит Кисс перепрыгнул последнее ограждение, пересек финишную границу и выиграл.

Это принесло Фрэнку довольно неудачную награду: он стал первым в мире умершим жокеем, выигравшим гонку.

Сообщается, что тело Фрэнка выпало из седла в 90 метрах от финишной линии, недалеко от судейской трибуны.

Жокей выиграл гонку, несмотря на то, что умер на полпути / Фото: guinnessworldrecords.com

Доктор Джон Вурхис быстро осмотрел Фрэнка и констатировал его смерть, хотя не сразу назвал причину смерти.

Все послегоночные формальности были отменены, а результат был объявлен официально без обычного взвешивания жокеев.

Сообщения противоречивы относительно точной причины сердечной недостаточности Фрэнка, причем некоторые связывают ее с азартом гонки, однако преобладающая теория связывает это с потерей веса, который Фрэнк испытал перед гонкой.

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Фрэнк в большинстве своем работал дрессировщиком коней и конюхом, но всегда хотел стать жокеем. Его работодатель Джеймс Фрейлинг не был против этой идеи, но сказал Фрэнку, что ему нужно сбросить вес.

"Хейс подошел к этой задаче с преданностью фанатика", – писала газета Lewiston Sun-Journal. "Его еды едва хватило бы для отшельника".

Жокей выиграл гонку, несмотря на то, что умер на полпути / Фото: guinnessworldrecords.com

Кроме того, он начал интенсивный режим тренировок, содержавший подъем веса, бег трусцой на беговой дорожке и другие "искажения, необходимые для снижения веса".

Также сообщалось, что незадолго до рокового забега Фрэнк похудел более чем на 4,5 кг, чтобы снизить свой вес до 59 кг.

Фрэнка был похоронен 7 июня на кладбище Святого Креста в Бруклине. Он был одет в яркий гоночный костюм, как и шесть его лучших друзей, присутствовавших на похоронах.

Что касается коня, то он больше никогда не участвовал в гонках, и утверждается, что после этого его прозвали Sweet Kiss of Death.

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