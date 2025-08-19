Фридайвер провел полчаса под водой на одном дыхании и рассказал, как ему это удалось

Дайвер

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут и 3 секунды. Его достижение было зафиксировано как "длиннейшая добровольная задержка дыхания под водой" в Книге рекордов Гиннесса, побив предыдущий рекорд почти на пять минут.

Об этом сообщает Daily Mail.

Во время рекордного погружения Маричич провел в трехметровом бассейне гостиницы "Бристоль" в Опатии, Хорватия, более получаса, находясь под наблюдением пяти официальных судей и около сотни зрителей. Исследования показывают, что его достижение вдвое превышает продолжительное погружение дельфина-афалины, ставя фридайвера в один ряд с природными рекордсменами среди морских млекопитающих.

Для подготовки к рекорду Маричич применил специальную технику дыхания чистым кислородом, позволяющим насытить кровь кислородом и удалить избыток азота. Перед погружением он дышал чистым кислородом в течение 10 минут, что повысило уровень кислорода в крови в пять раз выше нормы. Этот процесс, известный как денитрогенизация, позволяет организму переносить более длительный период апноэ.

Несмотря на использование чистого кислорода, его достижение сверхчеловеческое: среднее безопасное время задержки дыхания даже при применении чистого O₂ составляет лишь около восьми минут. Для сравнения, предыдущий рекорд по этой категории составлял 24 минуты и 37 секунд, его установил соотечественник Маричича, Будимир Шобат.

Фридайвер объясняет свой успех уникальным сочетанием контроля над телом и разумом. "Дело не в том, сколько вы вдыхаете, а в том, как мало вам нужно. Никакой паники, никаких мыслей, только тишина", - написал Маричич в Instagram. Он также предупредил, что повторение такого рекорда без должной подготовки и безопасности смертельно опасно.

Подготовка к рекорду предполагала максимальное насыщение крови кислородом, замедление потребления O₂ организмом и контроль над уровнем CO₂, что позволило избежать потери сознания под водой. Однако, по словам фридайвера, даже профессиональные спортсмены должны соблюдать строгие правила безопасности: преждевременное использование чистого кислорода или неправильное погружение может привести к кислородной интоксикации, судорогам и летальному исходу.

Маричич показал миру, что человеческие возможности под водой невероятны, но повторить его рекорд можно только при строгом соблюдении всех правил и методик профессиональной подготовки.

