ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
509
Время на прочтение
2 мин

"Фух, я думала, что только у моих такие": учительница вызвала волну комментариев из-за детских тетрадей

Учительница из Украины пошутила, что без тяжелой артиллерии не проверит ученические тетради. Фото с вызванной ею дискуссии разошлось по Сети.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Ученики школы

Ученики школы / © pexels.com

Украинская учительница Татьяна Труш поделилась фото тетрадей школьников, которые ей пришлось проверять. Снимки вызвали волну обсуждений в Сети — от шуток до возмущения состоянием современного образования.

Об этом она написала в Threads.

«Без тяжелой артиллерии не обойтись»

Педагогиня отметила, что при проверке работ «без тяжелой артиллерии» ей не справиться. По ее словам, когда-то ученики строго наказывались за то, что они не отступали несколько клеток между классной и домашней работой.

Тетрадь одного из учеников / © Фото из открытых источников

Тетрадь одного из учеников / © Фото из открытых источников

«Сегодня я проверяю детские тетради… Похоже, без тяжелой артиллерии для нервов здесь не обойтись», — написала она.

Публикация мгновенно разлетелась по Сети. Одни пользователи с юмором отмечали, что такие тетради можно использовать вместо туалетной бумаги. Другие же признали, что подобная ситуация — не единичная, и их дети ведут тетради так же.

«Фух. Я думала, что только у моих учеников такие тетради», — пишет одна из комментаторов.

Татьяна Труш объяснила, что не настаивает на идеально оформленных записях, однако убеждена: чистоплотность должна быть всегда.

После публикации учительницы в соцсетях развернулась дискуссия о том, стоит ли требовать от детей эстетического ведения тетрадей в цифровую эпоху, когда большинство задач выполняются онлайн. Часть пользователей поддержали учительницу, другие призывали сосредоточиться на содержании обучения, а не на форме.

Комментарий под сообщением учительницы / © Фото из открытых источников

Комментарий под сообщением учительницы / © Фото из открытых источников

Напомним, украинская мама Любовь Жакун, проживающая в Техасе, рассказала о необычных для нее правилах в американских школах. По ее словам, больше ее поразила полная конфиденциальность оценок: учителя не объявляют их вслух, а родители получают всю информацию лично через электронные системы, что помогает избежать соревнования и унижения.

Также женщину удивил строгий запрет на мобильные телефоны во время учебы. Если учитель заметит у ребенка смартфон, его изымают, а родители должны заплатить штраф (15-25 долларов), чтобы вернуть гаджет. Украинка отметила, что замечания о поведении также не обсуждаются публично, а посылаются только родителям, что, по ее мнению, воспитывает дисциплину и уменьшает стресс у детей.

Дата публикации
Количество просмотров
509
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie