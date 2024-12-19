Фургон с гробами шокировал полицию: что было внутри (фото)

В Нидерландах полиция обнаружила кокаин на сумму 13 миллионов евро, спрятанный в двух гробах.

Об этом сообщает Telegraph.

Полицейские предотвратили дерзкую попытку контрабанды и изъяли 250 кг наркотика класса А, заметив двигавшийся нестабильно фургон с французскими номерами.

Во время рейда возле города Нумансдорп на юге страны 13 декабря был арестован 30-летний французский подозреваемый.

Остановив транспортное средство, полиция обнаружила внутри два закрытых гроба, в которых, по словам водителя, были тела.

"Он ехал в фургоне с французскими номерными знаками по трассе A29 вблизи Нумансдорпа и вел себя подозрительно. Мы остановили водителя и попросили объяснений. Он утверждал, что перевозит гробы с двумя телами. Однако документы не подтвердились", — отметили правоохранители.

Полиция обнаружила гробы с кокаином / Фото: Die Polizei Rotterdam

После того, как копы поехали в похоронное бюро, чтобы проверить слова мужчины, они обнаружили, что в гробах не было тел, а они были заполнены сумками с кирпичами кокаина. На фотографиях, сделанных во время рейда, видны черные спортивные сумки, наполненные наркотиками, упакованные в деревянные гробы.

Полиция обнаружила гробы с кокаином / Фото: Die Polizei Rotterdam

Подозреваемый якобы намеревался уехать из Франции в Нидерланды, но не был уверен в своем конечном пункте назначения. Он сказал, что должен был получить дальнейшие инструкции по дороге.

Полиция подтвердила, что наркотики были уничтожены.

Напомним, двое мужчин выращивали каннабис на фекалиях летучих мышей и умерли. Они заболели гистоплазмозом, вдохнув споры вредного грибка.

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