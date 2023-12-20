Футбол и виски: 105-летняя прапрабабушка рассказала о своем долголетии (фото)

Также женщина каждый день тренируется на велосипеде.
Прапрабабушка из США раскрыла секреты долгой жизни во время празднования своего 105-летия.
Об этом пишет WCPO.
Флоренс "Фло" Хекман родилась в Цинциннате 16 декабря в 1918 году и была младшей из девяти братьев и сестер.
"Моя мать дожила до 104 лет, поэтому, думаю, я унаследовала это от нее, потому что мой отец и все мужчины умерли молодыми. Не знаю, что мы делаем с мужчинами, но они не живут так долго, как женщины. Я многое увидела, прожив так долго. Я так счастлива и мне просто удивительно, что я все еще здесь. Вы не можете делать ничего другого, кроме как просто идти день за днем, делая лучшее, что вы можете. Вот что я стараюсь делать: быть доброй к людям и не быть слишком раздражительной. Просто живите одним днем", — сказала она.
Флоренс обожает американский футбол и пить виски перед ужином. Итак, свое 105-летие долгожительница праздновала, наблюдая за игрой "Бенгалс-Викинги" и выпивая Fireball.
"Я хотела бы пойти на игры, но для меня это невозможно. Поэтому я смотрю их по телевизору каждый раз, когда они играют", — поделилась она.
Хекман также каждый день тренируется на велосипеде.
В 2021 году лишь 0,27% американцев дожили до 100 лет и старше, но, по данным Организации Объединенных Наций, количество людей в США, достигших долголетия, за последние 20 лет почти удвоилось.
Поскольку все больше людей достигают этого рубежа, исследователи из Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса проанализировали ДНК и образ жизни семи долгожителей, чтобы найти источник молодости. Их результаты показывают, что доля лимфоцитов (тип лейкоцитов) в РВМС у долгожителей снижается по сравнению с младшими людьми, но происходят значительные изменения в составе.
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Исследователи также выделили изменения в миелоидных клетках, происходящих из костного мозга.
"Долгожители и их исключительное долголетие является "планом" того, как мы можем жить более продуктивной и здоровой жизнью. Мы надеемся и дальше узнавать все, что сможем, об устойчивости к болезням и продлении жизни человека", — сказал старший автор Джордж Дж. Мерфи, доцент медицины Бостонского университета.
Напомним, недавно в Японии умерла вторая самая старая женщина в мире Фуса Тацуми. Она достигла невероятного возраста – 116 лет.
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