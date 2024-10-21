Футболист "Шахтера" набил на руке имя новорожденной дочери и узнал, что она не от него

Игрок "Шахтера" Винисиус Тобиас вытатуировал на руке имя новорожденной дочери, а затем сделал тест ДНК, раскрывший шокирующую правду.

Об этом пишет Daily Mail.

8 октября бывшая девушка бразильского защитника и экс-игрока мадридского "Реала" Тобиаса – Ингрид Лима – родила девочку по имени Майте.

В 2022 году 20-летний футболист подписал контракт с донецким "Шахтером", после чего был приобретен на правах аренды мадридским "Реалом", а в 2021 вошел в список 60 лучших молодых талантов мира по версии TalkSport. Он вернулся в "Шахтер" в начале этого сезона и сыграл пять раз в кампании 2024/25.

Несмотря на разрыв отношений с Лимой, Тобиас был ошеломлен, что у него родился ребенок, и решил вытатуировать его имя на руке, рядом со словами "te amo".

Тату Винисиуса / Фото: NF/newsX

Однако впоследствии Лима в социальных сетях объявила, что Тобиас не является биологическим отцом Майте, и это откровение было сделано через неделю после тату.

В сообщении, которым она поделилась со своими подписчиками в Instagram, она написала: "Я пришла, чтобы сделать заявление о том, что меня раздражает, и что, к сожалению, мне придется сделать публично, чтобы дать вам объяснение. Мы с Винисиусом не были вместе некоторое время. За это время у меня были отношения с кем-то, и у него тоже. Мы оба продолжали жить дальше. Тем временем появилась Майте. Мы решили сделать ДНК-тест, и оказалось, что Майте не дочь Винисиуса".

Тобиас еще не прокомментировал результат ДНК теста.

Винисиус Тобиас и Ингрид Лима / Фото: NF/newsX

После этого Лима призвала общественность прекратить травить Тобиаса, заявив, что они уладили дело мирным путем.

"Я искренне прошу прекратить нападки на него, ведь именно по моей просьбе он не ходил на роды и не писал ничего о Майте, пока не получим результаты теста", — сказала она. "Мы с Винисиусом уже сели и дружелюбно поговорили. Я желаю ему всего лучшего в мире, чтобы они оба могли спокойно жить дальше".

Напомним, любопытная женщина провела тест ДНК, разоблачивший ужасную семейную тайну и едва не разрушивший ее брак. Жена и муж оказались кровными родственниками.

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