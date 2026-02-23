Гаджеты "убивают" мозг детей: ученые бьют тревогу из-за поколение Z

Гаджеты "убивают" мозг детей / © pexels.com

Представители поколения Z стали первой генерацией за время ведения статистики, продемонстрировавшей более низкие когнитивные показатели по сравнению со своими родителями.

Об этом заявил нейробиолог Джаред Куни Хорват, выступая перед Комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту, передает Daily Mail.

По словам эксперта, молодежь, рожденная с 1997 года по начало 2010-х, чаще сталкивается со снижением уровня внимания, памяти, навыков чтения и математического мышления, а также с ухудшением способности к решению сложных задач.

Хорват увязывает эту тенденцию с чрезмерной зависимостью от цифровых технологий в обучении. Он отметил, что современные школьники проводят в школе больше времени, чем предыдущие поколения, однако значительную часть учебного процесса теперь составляют компьютеры, планшеты и короткий цифровой контент.

По словам нейробиолога, человеческий мозг эволюционно приспособлен к глубокому обучению, живому общению и длительному сосредоточению, а не быстрому потреблению информации через короткие видео и обобщенные тексты. Чрезмерное использование гаджетов может нарушать формирование концентрации, долговременной памяти и критического мышления.

Эксперт также обратил внимание, что подобные тенденции наблюдаются не только в США. Исследование, охватившее 80 стран, показало: с увеличением использования цифровых технологий в школах результаты учащихся постепенно ухудшаются.

В частности, в США после внедрения программ, предусматривавших обеспечение каждого ученика персональным гаджетом, уровень успеваемости часто стабилизировался или даже снижался.

В то же время Хорват подчеркнул, что проблема не связана с качеством образовательных приложений или подготовкой учителей. По его мнению, сама модель цифрового обучения не отвечает естественным механизмам работы мозга.

Во время слушаний в Конгрессе эксперты рекомендовали ограничить использование смартфонов в школах, отсрочить доступ детей к гаджетам и активнее развивать традиционные методы обучения, включая живое общение между учениками и учителями.

Ученые назвали ситуацию потенциальной социальной проблемой и призвали рассмотреть опыт скандинавских стран, где уже внедряется ограничение цифровых технологий в школах.

