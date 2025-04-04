"Галочка": как правильно употреблять и чем заменить в украинском языке

Галочка на украинском

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Что такое «галочка»

«Галочка» — это отметка в виде «✓», которая используется для обозначения согласия, включения, учета или выполнения чего-либо. Например, в списках, чекбоксах или для обозначения правильного ответа.

Слово «галочка» часто используется в разговорной речи, но не всегда корректно. В зависимости от контекста существуют разные варианты замены этого слова на более украинские соответствия.

Как правильно сказать «галочка» на украинском

В украинском языке существуют такие варианты замены слова «галочка»:

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Позначка — это наиболее официальный вариант, используемый в деловой речи и документах.

Прапорець — этот вариант также корректен и часто используется в разговорной речи.

Пташка — этот вариант разговорный и может использоваться в неформальном общении.

Зачерк — этот вариант используется в контексте обозначения выбора в электронной форме.

Чекбокс (чекмарк) — англицизм, который также используется в контексте электронных форм.

Как правильно сказать «поставити галочку» на украинском

Фраза «поставити галочку» является калькой с русского языка. В украинском языке лучше использовать следующие варианты:

Поставити позначку — это наиболее корректный вариант.

Відмітити пункт — вариант, подходящий для обозначения выбора в списках.

Языковед Оксана Николаевна отмечает, что в разговорно-бытовой речи мы можем называть этот знак — «галочка», «пташка», «прапорець», «зачерк» или даже англицизмы «чекбокс/чекмарк». Но официальное название — «позначка». Поэтому в деловой речи мы говорим — ставити позначку.

Можно ли говорить по-украински «для галочки»

Фраза «для галочки» означает сделать что-нибудь небрежно, формально. В украинском языке можно использовать следующие варианты: «для годиться», «для форми», «аби було».

Примеры правильного употребления «галочки»:

«У формі обов’язково поставте позначку навпроти обраного варіанта»

«Для підтвердження згоди потрібно поставити галочку в чекбоксі»

«Якщо ви завершили завдання, відмітьте його пташкою в списку»

«Він зробив це лише для годиться, аби від нього відстали»

Следовательно, слово «галочка» не запрещено в украинском языке, но лучше использовать более корректные варианты, такие как «позначка», «прапорець» или «пташка», в зависимости от контекста. Фраза «поставити галочку» представляет собой кальку с русского языка, поэтому лучше использовать варианты «поставити позначку» или «відмітити пункт».