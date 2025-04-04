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"Галочка": как правильно употреблять и чем заменить в украинском языке
Как правильно сказать «поставити галочку» на украинском языке.
Что такое «галочка»
«Галочка» — это отметка в виде «✓», которая используется для обозначения согласия, включения, учета или выполнения чего-либо. Например, в списках, чекбоксах или для обозначения правильного ответа.
Слово «галочка» часто используется в разговорной речи, но не всегда корректно. В зависимости от контекста существуют разные варианты замены этого слова на более украинские соответствия.
Как правильно сказать «галочка» на украинском
В украинском языке существуют такие варианты замены слова «галочка»:
Позначка — это наиболее официальный вариант, используемый в деловой речи и документах.
Прапорець — этот вариант также корректен и часто используется в разговорной речи.
Пташка — этот вариант разговорный и может использоваться в неформальном общении.
Зачерк — этот вариант используется в контексте обозначения выбора в электронной форме.
Чекбокс (чекмарк) — англицизм, который также используется в контексте электронных форм.
Как правильно сказать «поставити галочку» на украинском
Фраза «поставити галочку» является калькой с русского языка. В украинском языке лучше использовать следующие варианты:
Поставити позначку — это наиболее корректный вариант.
Відмітити пункт — вариант, подходящий для обозначения выбора в списках.
Языковед Оксана Николаевна отмечает, что в разговорно-бытовой речи мы можем называть этот знак — «галочка», «пташка», «прапорець», «зачерк» или даже англицизмы «чекбокс/чекмарк». Но официальное название — «позначка». Поэтому в деловой речи мы говорим — ставити позначку.
Можно ли говорить по-украински «для галочки»
Фраза «для галочки» означает сделать что-нибудь небрежно, формально. В украинском языке можно использовать следующие варианты: «для годиться», «для форми», «аби було».
Примеры правильного употребления «галочки»:
«У формі обов’язково поставте позначку навпроти обраного варіанта»
«Для підтвердження згоди потрібно поставити галочку в чекбоксі»
«Якщо ви завершили завдання, відмітьте його пташкою в списку»
«Він зробив це лише для годиться, аби від нього відстали»
Следовательно, слово «галочка» не запрещено в украинском языке, но лучше использовать более корректные варианты, такие как «позначка», «прапорець» или «пташка», в зависимости от контекста. Фраза «поставити галочку» представляет собой кальку с русского языка, поэтому лучше использовать варианты «поставити позначку» или «відмітити пункт».