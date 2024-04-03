"Галопом по Африке": туристы два дня догоняли круизный лайнер, оставивший их на острове

Чтобы вернуться на судно, туристам пришлось пересечь семь стран за 48 часов.

Роскошный круизный лайнер Norwegian Dawn под флагом Норвегии совершил остановку на африканском острове Сан-Томе и Принсипи, чтобы пассажиры могли осмотреть местные красоты. Однако для восьми туристов из США и Австралии частная экскурсия обернулась экстремальным квестом через семь стран, когда корабль покинул остров без них.

Об этом пишет Sky News.

Лайнер отправился в трехнедельный круиз из столицы ЮАР Кейптауна 20 марта 2024 года. Маршрут пролегал вдоль побережья Африки и должен был завершиться 10 апреля в испанской Барселоне.

На седьмой день круиза, 27 марта, восемь туристов не успели вовремя возвратиться на судно после экскурсии по острову. Они связались с туроператором, а тот сообщил капитану лайнера, что часть его пассажиров опаздывает. Местная береговая охрана пыталась помочь им и доставить на судно, еще находившееся вблизи острова, но капитан не позволил им подняться на борт.

В результате восемь пассажиров, среди которых были беременная и пожилая женщины, остались на маленьком африканском острове в 190 милях от побережья Нигерии.

"Нам удалось обратиться в туристическое агентство, чтобы организовать полеты в следующий порт захода... Но это очень сложный процесс – вы имеете дело с несколькими языками, языковыми барьерами, вы имеете дело с разными валютами... пытаясь заставить агента понять, куда нам нужно добраться", – рассказали горе-туристы Джилл и Джей Кэмпбелл из США.

Они добавили, что при этом "прекрасные жители Сан-Томе" приложили все усилия, чтобы помочь туристам.

"Забытые" путешественники смогли добраться до следующего порта захода в Гамбии, но судно отменило там остановку из-за сложных погодных условий. Поэтому туристам пришлось пересечь еще семь стран за двое суток, чтобы добраться до Сенегала, где они наконец-то догнали свой корабль. Но к этому времени они уже не были уверены, что хотят продолжать круиз на Norwegian Dawn.

"Мы думаем, собираемся ли мы садиться на корабль, хотя он стоит здесь, в гавани Сенегала. Мы считаем, что команда забыла о своей основной обязанности — заботе о пассажирах, поэтому мы действительно обеспокоены", — посетовали супруги Кэмпбеллов.

Напомним, женщина продала дом ради трехлетнего круиза, который упразднили в последний момент. Круиз должен был начаться в Стамбуле и через три года посетить 382 порта в 140 странах на всех семи континентах.

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