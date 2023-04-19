Гарантирован хороший урожай: как подготовить лук к высадке весной

Лук-севок нужно правильно подготовить к высадке, чтобы потом получить хороший урожай. Читайте в материале ТСН.ua, чем ее разделать и как сажать.

Весенняя погода уже намекает, что следует активно готовиться к огородному сезону. Уже сейчас можно выбрать сорта любимых культур и начать готовиться к высаживанию лука. Однако чтобы потом получить хороший урожай, нужно знать, что процесс этот требует определенных усилий.

Традиционно лук-севок высаживают на огороде одним из первых. Этот процесс можно смело начинать, как только погодные условия уже позволяют.

Основные правила: как подготовить лук к высадке

Специалисты выделяют несколько способов, помогающих подготовить лук к высадке:

стимулирование;

замачивание;

подрезка.

Стимулирование – важный метод, который поможет подготовить сеянку к быстрому прорастанию. Для этого специалисты советуют использовать янтарную кислоту, Эпин, специальный препарат Stimulate, Циркон. Сначала готовится концентрированный раствор согласно инструкции, а затем заливается им лук на 5-6 часов. Дальше ее можно начинать высаживать.

Очень важный вопрос, возникающий у начинающих, как обработать лук перед высадкой? Непосредственно перед этим сеянку нужно "пробудить" с помощью шок- замачивания. Сначала лук просушивают в сетке при температуре 10-15 градусов. Затем на 15 минут замачивают в воде (температура не выше 50 градусов), а затем ненадолго опускают в холодную воду.

Считается, что такое шок-замачивание помогает луковичкам пробудиться, стать более устойчивыми к грибкам, неблагоприятным условиям прорастания и т.д.

Без удобрений, конечно, тоже не обойдется. В магазине вам точно посоветуют, что приобрести для слишком сухой или глиняной почвы.

Чтобы лук-севок прорастал быстрее и эффективнее, его также советуют подрезать перед высадкой. Для этого корешки необходимо немного укоротить. Кстати, непосредственно перед высадкой также подрезают и вершочек лука. Чтобы урожай был сочным, советуют обрезать верхнюю часть вершинки, а чтобы луковицы пера росли быстро – срезают 1/3 сеянки.

Как обработать лук перед высадкой, чтобы защитить от луковой мухи

Действенный раствор можно без проблем приготовить дома из воды и соли. Все достаточно просто. Сеянку помещают в раствор из 5 литров воды и 1 кг соли на 2 часа. После этого лук получает стойкую защиту от луковой мухи и грибка.

А еще луковая муха боится медного купороса. Поэтому сеянку можно замочить в его слабом растворе (1 чайная ложка вещества на 10 л воды). Тогда никакие насекомые или грибки не испортят ваш урожай.

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