Гарантированно уничтожит все сорняки: простое средство, которое можно приготовить самостоятельно

Каждый огородник мечтает узнать, как избавиться от сорняков раз и навсегда. Существует один обычный метод, который поможет истребить на участке незваных гостей. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Если вы не хотите использовать химикаты, то борьба с сорняками на участке может быть достаточно сложной задачей. Однако огородники придумали один действенный способ, как избавиться от сорняков с помощью народных средств.

Для его приготовления вам нужен уксус и соль. Уничтожение сорняков уксусом происходит благодаря мощным кислотным свойствам вещества. А соль нужна, чтобы предотвратить их повторный рост.

Чтобы приготовить средство от сорняков на огороде, необходимо:

взять 1 литр столового уксуса и смешать его со 150 г соли;

перемешивать, пока соль полностью растворится;

перелить смесь в распылитель.

Теперь можно это средство нанести на сорняки. При этом старайтесь не попадать на другие растения, произрастающие на огороде, ведь они могут быть повреждены.

Чтобы сорняки повторно не появились на участке, можно также нанести раствор вокруг вредителей. Так вы убьете их корни и сможете предотвратить новое прорастание.

Если сорняков на огороде очень много, может потребоваться повторное нанесение раствора.

Когда кропить огород от сорняков уксусом и солью? Так как такое средство может причинить вред огородным культурам, лучше обрабатывать грядки весной. То есть еще до проведения высадки.

Можете также добавить в раствор немного жидкого мыла, благодаря которому смесь будет держаться на листьях сорняков гораздо лучше.

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