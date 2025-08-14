- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Гавайи как пример долголетия: что делает местных счастливыми и здоровыми
Долгую жизнь местных объясняют активным образом жизни и правильным питанием
Гавайи считаются одним из самых здоровых мест на планете, где люди живут дольше и счастливее. Ключевыми факторами долголетия являются активный образ жизни, сбалансированное питание и особая философия aloha, помогающая сохранять внутреннее спокойствие.
Об этом пишет New York Post.
Местные ежедневно занимаются серфингом, плаванием, пешими прогулками, йогой на пляже и походами в горы. Постоянная физическая активность поддерживает сердце, укрепляет мышцы и улучшает настроение.
Рацион гавайцев богат свежими фруктами и овощами, среди которых ананасы, папайи, манго и авокадо. Морепродукты снабжают организмом омега-3 жирные кислоты, а цельнозерновые продукты поддерживают здоровье сосудов. Популярные миски асаи и фиолетовый ямс содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают регулировать уровень сахара и холестерина и улучшают здоровье кишечника.
Гавайцы живут в ритме aloha, что означает гармонию с собой и окружением. Улыбка, помощь другим и умеренность в темпе жизни помогают снизить уровень стресса, который является одной из главных причин болезней.
Солнечный свет и океанский воздух обеспечивают природные источники витамина D и улучшают настроение. Социальные связи с семьей и друзьями остаются приоритетом, поддерживающим психическое и эмоциональное здоровье.
Благодаря такому сочетанию активности, здорового питания и внутренней гармонии гавайцы демонстрируют высокий уровень долголетия и гармоничной жизни.
Напомним, Милдред Барон, проживающая во Фрихолде, штат Нью-Джерси, отпраздновала свой 107-й день рождения в июне. По ее словам, секрет долгой и счастливой жизни заключается в позитивном мышлении и спокойном отношении к невзгодам.