Гавайи как пример долголетия: что делает местных счастливыми и здоровыми

Гавайи / © Bodo Travel

Гавайи считаются одним из самых здоровых мест на планете, где люди живут дольше и счастливее. Ключевыми факторами долголетия являются активный образ жизни, сбалансированное питание и особая философия aloha, помогающая сохранять внутреннее спокойствие.

Об этом пишет New York Post.

Местные ежедневно занимаются серфингом, плаванием, пешими прогулками, йогой на пляже и походами в горы. Постоянная физическая активность поддерживает сердце, укрепляет мышцы и улучшает настроение.

Рацион гавайцев богат свежими фруктами и овощами, среди которых ананасы, папайи, манго и авокадо. Морепродукты снабжают организмом омега-3 жирные кислоты, а цельнозерновые продукты поддерживают здоровье сосудов. Популярные миски асаи и фиолетовый ямс содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают регулировать уровень сахара и холестерина и улучшают здоровье кишечника.

Гавайцы живут в ритме aloha, что означает гармонию с собой и окружением. Улыбка, помощь другим и умеренность в темпе жизни помогают снизить уровень стресса, который является одной из главных причин болезней.

Солнечный свет и океанский воздух обеспечивают природные источники витамина D и улучшают настроение. Социальные связи с семьей и друзьями остаются приоритетом, поддерживающим психическое и эмоциональное здоровье.

Благодаря такому сочетанию активности, здорового питания и внутренней гармонии гавайцы демонстрируют высокий уровень долголетия и гармоничной жизни.

Напомним, Милдред Барон, проживающая во Фрихолде, штат Нью-Джерси, отпраздновала свой 107-й день рождения в июне. По ее словам, секрет долгой и счастливой жизни заключается в позитивном мышлении и спокойном отношении к невзгодам.