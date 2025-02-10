Гавайи – мировая столица радуги: что известно о явлении на острове (фото)

Регулярный солнечный свет, короткие ливни и чистый воздух на Гавайях создают одни из лучших на планете условия для наблюдения за радугами. Они настолько частое явление, что этот штат окрестили "мировой столицей радуги".

Об этом пишет New York Post.

Сейчас на островах продолжается зимний сезон дождей, а это значит, что шансы увидеть радугу еще выше обычного.

Радуги появляются на Гавайях так часто, что стали популярными символами островной жизни. Ее изображения украшают строения, боковые части общественных автобусов и появляются на стандартных номерных знаках транспортных средств. Спортивная команда Гавайского университета даже названа в честь радуги.

"Для меня радуга действительно означает надежду и новые начинания", — сказала Лиан Ашер, президент Детского центра открытий в Гонолулу, на наружной стене которого и в комнатах для исследований изображены радуги. "Я не могу не улыбаться, когда вижу радугу после дождя".

Радуга на Гавайях / Фото: Getty Images

Вот несколько фактов, которые стоит знать о радуге на Гавайях:

Где можно увидеть радугу

Радуга образуется, когда дождевые капли преломляют солнечный свет в цветовой спектр. Чем ярче солнце, тем чище радуга.

Искать ее необходимо, когда одновременно и солнце, и дождь. Радуги появятся напротив солнца. Они будут казаться больше и выше в небе утром и поздно вечером, когда солнце находится ниже на горизонте.

Стивен Бусинджер, профессор атмосферных наук Гавайского университета в Маноа, говорит, что пассаты архипелага приносят много небольших ливней, между которыми достаточно голубого неба, чтобы сквозь него просвечивало солнце.

Чистый воздух Гавайев тоже помогает. В других местах, как правило, в воздухе больше частиц пыли, пыльцы и автомобилей. Условия еще больше улучшаются во время гавайского сезона дождей, который длится с октября по апрель.

"На Гавайях, возможно, лучшая радуга на планете", – говорит Бусинджер.

Бусинджер создал приложение под названием RainbowChase, чтобы помочь людям найти радугу на Гавайях.

Радуги настолько распространены, что в гавайском языке существует около 20 названий для них, согласно сайту Маноа, в частности отдельные слова для фрагментов радуги и сидящих низко на горизонте.

Радуга на Гавайях / Фото: Getty Images

Какую роль играет радуга в культуре коренных гавайцев

В традициях коренных гавайцев радуга олицетворяет божественную или сверхъестественную силу.

Сэм Оху Гон ІІІ, старший научный сотрудник и советник по культуре Гавайской службы охраны природы, рассказал, что радуга считается символом Кане, одного из четырех главных богов в гавайской традиции. По традиции, чем ближе человек подходил к радуге, тем больше вероятность встретить сверхъестественную силу, или очень могущественную или вождя, сказал он.

В одной многовековой истории радуга появляется над уединенным зданием гавайской принцессы в течение четырех дней подряд. Другая появляется над океаном, когда приезжает ее жених, мужчина настолько силен, что его удар пронизывает грудь противника, как копье.

Для Хиналеимоаны Вонг-Кала, учительницы и представительницы коренной гавайской культуры, радуга является сигналом "аумакуа" – обожаемого предка, семейного или личного бога.

"Когда наши близкие идут перед нами, они предшествуют нам в жизни и оставляют нас в этом мире. Иногда они способны показать свое присутствие", – сказала Вонг-Калу. "Радуга – это один из таких способов".

По словам Вонг-Кала, которая также известна как Куму Хина, радуга дает ей понять, что духовная защита присутствует, что ее любят и за ней присматривают.

Радуга на Гавайях / Фото: Getty Images

Когда радуга стала символом островной жизни

Изображение радуги украшает все от фасадов домов и ресторанов до спортивной формы.

Мужские спортивные команды Гавайев называются "Воины радуги", а женские — "Радуга Вахине", используя гавайское слово для обозначения женщин. Команды называются сокращенно "луками".

История талисмана радуги берет свое начало с Нового года 1924-го. Команда "Гавайи" играла в нулевую ничью с командой "Орегон Аггиз", когда над полем появилась радуга. Вскоре после этого "Гавайи" забили гол, и репортеры стали называть команду "Радуга".

Футбольная команда Гавайев в 2000 году отказалась от названия "Радуга", когда тренер выразил обеспокоенность, что она несет "стигму" из-за ее связи с ЛГБТК+ сообществом. Школа восстановила название в 2013 году.

Радуга на Гавайях / Фото: Getty Images

Повлияет ли изменение климата на радугу

Когда Кимберли Карлсон была профессором в Маноа, она увидела радугу за окном своей квартиры, что заставило ее задуматься о том, как изменение климата повлияет на них.

Сейчас она профессор экологии Нью-Йоркского университета и изучает влияние на них в течение следующего столетия.

Анализ ее команды, опубликованный в статье два года назад, прогнозирует, что к 2100 году в Бразилии, Средиземноморье и некоторых частях Центральной Африки будет меньше радуг. Они обнаружили места, где сейчас выпадает много снега, но будет больше дождей, и где, вероятно, будет больше радуг. Аляска попадает в эту категорию.

Ученые считают, что радуги на Гавайях и дальше будут обильными, но в ближайшие десятилетия более продолжительные засушливые периоды могут привести к уменьшению количества радуг на засушливых, подветренных сторонах островов, сказал профессор атмосферных наук Бусинджер. По его словам, это может повлиять на Мауи и Большой остров.

По его словам, уникальный опыт созерцания радуги делает его достойным изучения.

"Радуга является для нас культурным ориентиром. Они заставляют нас остановиться и на миг забыть о прошлом и будущем", — сказал Бусинджер. "Мы действительно находимся в моменте, когда видим радугу, и это редкий опыт в нашей напряженной жизни".

Напомним, лайнер для нудистов отправился в круиз из Майами. Отдых туристов будет длиться 11 дней.

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