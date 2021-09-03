Газонокосилка "набросилась" на женщину и отрезала ей палец: видео ужасного момента опубликовали в Сети

Впоследствии брат потерпевшей женщины поделился фотографией с ампутированным пальцем ноги.

В Соединенных Штатах женщина, которая косила газон, серьезно пострадала, когда подтягивала косилку к себе. Момент, когда газонокосилка отрезала женщине палец на ноге, выложили в социальной сети "TikTok".

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает издание Sun.

На опубликованных кадрах видно, что женщина не может отвести ногу от косилки, которая движется на нее и перекатывается через ее ногу. В конце концов, оттолкнув инструмент от себя, женщина с видимой болью бежит по лестнице в свой дом.

Впоследствии брат женщины опубликовал фотографию левой ноги потерпевшей, на которой ей ампутировали большой палец на ноге. На видео он спрашивает сестру, есть ли у нее травмы от газонокосилки, на что она отвечает: "Нет, у меня нет пальца на ноге".

Видео доступно по ссылке.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео жуткого момента, когда во время приготовления в духовке филе рыбы начинает подпрыгивать вверх и вниз.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку