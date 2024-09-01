Где находится самое тихое место на Земле – стала известная страна

Самое тихое место на Земле расположено в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Это бесшумная камера Orfield Labs. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала в ней рекордный уровень окружающего шума – 24,9 дБА.

Об этом написало издание Daily Mail.

В комнате специально спроектированной для подавления звука посетители чувствовали, как по их венам бежит кровь и моргают веки. Впоследствии они могли чувствовать тошноту и дезориентацию из-за экстремальной тишины.

Orfield Labs впервые установила мировой рекорд в 2004 году, когда уровень фонового шума в их камере составлял –9,4 дБА. В 2012 году, после усовершенствований, им удалось улучшить этот показатель до -13 дБА. Однако впоследствии рекорд был побит камерой в штаб-квартире Microsoft в Вашингтоне, где уровень шума снизился до -20,35 дБА.

В 2021 году Orfield Labs снова стала лидером в этой области, и их камера сохраняет рекорд и по сей день. Это помещение поглощает 99,99% звука благодаря акустическим клинам из стекловолокна толщиной около 100 см и двойным стенам из изолированной стали и бетона.

Основатель компании Стивен Орфилд объяснил: "Когда в помещении тихо, наши уши адаптируются. Чем меньше препятствий в комнате, тем лучше вы слышите. Например, вы начинаете слышать, как бьется ваше сердце, сокращаются легкие и булькает желудок. Ваш организм сам становится источником звука". Он шутит, что после 30 минут в такой камере начинает слышно, как громко работает механический клапан в его сердце.

Камеру Orfield Labs в основном используют для научных исследований и тестирования товаров. К примеру, она помогает компании Harley-Davidson разрабатывать более тихие мотоциклы, сохраняя при этом их фирменный звук, а также тестировать стиральные машины для Whirlpool.

Напомним, согласно новому исследованию, мозг человека продолжает обрабатывать звук и после того, как он становится неподвижным и не может ответить. Это свидетельствует о том, что даже в состоянии перед смертью человек может слышать слова, которые ему говорят.

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