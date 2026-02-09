Куда подевались снегири: почему в Украине их почти не осталось

Куда исчезли снегуры / © pexels.com

Реклама

По словам орнитолога Виталия Казанника, причин этого несколько. Во-первых, в городах птицы почти не появляются из-за нехватки пищи. Зимой снегири питаются ягодами калины и рябины, почками и семенами деревьев, таких как ясень или клен. А современные города стали беднее на такие растения, отмечает образовательно-природоведческая организация «Зелений Ліхтарик».

Еще одна причина — шум и человеческое движение. Машины, громкие улицы и множество людей пугают снегирей. Кроме того, деревьев в городах значительно меньше, так что спрятаться пернатым стало сложнее.

В парках снегирей еще можно увидеть, даже в центре города: там больше деревьев, кустов и ягод. А на близлежащих улицах их почти нет.

Реклама

Наблюдатель за птицами Диана с Facebook-страницы Diana’s Birdwatching объясняет, что исчезновению снегирей способствует и более теплая погода. В 80–90-х и начале 2000-х зимы были суровее: когда морозы достигали -20°C, птицам было трудно найти пищу в лесу, и они приближались к городам, где люди подкармливали их. Сегодня же благодаря более мягким зимам снегири остаются в лесах и реже подлетают к человеческим жилищам.

Автор YouTube-канала «Вайб Планеты» добавляет, что климатические изменения также сместили границы зимнего ареала снегирей дальше на север. Конкуренция с другими городскими птицами, например воробьями и синицами, тоже влияет на их присутствие в городах: синицы легче адаптируются к шуму и нехватке природной пищи, а снегирь остается лесной птицей по своей природе.

Ученые фиксируют уменьшение численности снегирей в центральных и южных регионах Украины. Северные популяции пока стабильны. Одной из причин является также вырубка лесов и «упорядочение» природных насаждений: даже мелкие деревья, служившие пищей и убежищем, уничтожают лесники.

Как сохранить снегирей в городах и селах

Чтобы птицы оставались рядом, следует сажать рябину, калину, бузину, ясень, оставлять дикие кусты у заборов и в парках. Природа не должна быть идеальной — она должна оставаться живой.

Реклама

Зимой во дворах и в садах можно подкармливать снегирей: семена ясеня и клена, кусочки яблок и груш, грозди калины и рябины, ягоды боярышника, крушины, черемухи, черной бузины. Важно избегать сверкающих окон и стекла рядом с деревьями, чтобы птицы не разбивались, и не использовать химикаты, которые могут попасть в их корм.

Снегири — только зимние птицы

Ошибочно считают, что снегири живут только зимой. Их название связывают со снегом, но в латинском языке pyrrhula означает «огненный». На самом деле птицы живут в лесах круглый год, но становятся заметны только с наступлением холодов: заканчиваются ягоды, и они ищут пищу поближе к людям.

Летом снегири прячутся в кронах деревьев, предпочитая смешанные и хвойные леса, где много трав и кустарников. Их голос тихий, а полет осторожен — поэтому увидеть их непросто.

Гнездятся они преимущественно в Карпатах и Полесье, зимуют по всей Украине. Северные птицы на зиму мигрируют на юг, а южные остаются ближе к местам гнездования.

Реклама

Что еще стоит знать о снегирях

Снегири — мелкие птицы из семейства вьюрковых, достигают 18 см в длину, вес 28-35 г, размах крыльев 25 см. Их широкий конусообразный клюв позволяет легко добывать семена и дробить их. Лапы трехпалые — удобно держаться на ветках.

Красногрудая окраска самца помогает привлекать внимание самок, тогда как самки имеют скромное серое оперение. Молодые самцы сначала похожи на самок, а птенцы — охристо-коричневые.

Снегири держатся небольшими стайками по 7–10 особей, сидя неподвижно между короткими перелетами к еде. Брачный период начинается с марта: самка строит гнездо и высиживает 4-5 яиц, самец ее кормит и охраняет.

В дикой природе снегири живут 15–17 лет, но нехватка пищи и хищники сокращают их жизнь. В мире эти птицы распространены почти по всей Европе и Азии, избегая только крайних северных и южных регионов.