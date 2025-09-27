- Дата публикации
Где продают самое дорогое и самое дешевое пиво в мире: рейтинг 2025 года
Новый глобальный рейтинг цен на пиво показал впечатляющую разницу: стоимость полулитровой бутылки отечественного напитка в зависимости от города может отличаться почти в шесть раз.
За последние пять лет цены на пиво резко выросли в мировой экономике из-за инфляции. Тем не менее, стоимость полулитровой бутылки отечественного пива в крупных городах мира демонстрирует колоссальный разрыв, который может быть вызван местными налогами и правительственной политикой.
Этот рейтинг, включающий 67 крупнейших городов мира, был составлен на основе данных Deutsche Bank , проанализированных изданием Visual Capitalist .
«Сегодня бутылка [пива – ред.] может стоить от $0,82 в Шанхае до $4,75 в Сиднее в долларах США,» — отмечает издание, подчеркивая глобальный ценовой разрыв.
«Пивной» антирекорд: где самое дорогое в мире
Антирекорд по самой высокой цене на пиво удерживают города Австралии, где цены формируются под значительным влиянием местных налогов.
Сидней занимает первое место, где средняя стоимость 0,5-литровой бутылки составляет $4,75, а в Мельбурне – $4,59. Цены здесь выше минимум на 76% по сравнению с Нью-Йорком. На третьем месте оказался Сингапур с ценой в $4,27, где высокие цены также связаны с налоговой политикой правительства, направленной на сдерживание потребления алкоголя.
Другие города, где цены значительно превышают среднемировые, включают Дублин ($3,61), Бирмингем ($3,60) и Куала-Лумпур ($3,32). Интересно, что в Малайзии (Куала-Лумпур) пиво стоит примерно на 30% дороже, чем в Нью-Йорке.
Парадокс Европы и самые дешевые города Азии
В Европе наблюдается самый большой ценовой контраст: от самых дорогих напитков в Дублине ($3,61) до самых дешевых в Праге ($1,06).
Чешская столица, где пива потребляют больше, чем в любой другой стране мира, предлагает самые низкие цены в Европе.
В то время как Дублин ($3,61) лидирует в Европе по дороговизне, одни из самых низких цен в мире фиксируются в азиатских мегаполисах. Так, самое дешевое пиво можно приобрести в Шанхае – $0,82, а вслед за ним идет Пекин – $0,84. Это подчеркивает, что именно в Азии расположены два самых дешевых города в мире для любителей пива.
В целом данные свидетельствуют о том, что местная политика налогообложения часто играет более значительную роль в конечной стоимости пива для потребителя, чем общие инфляционные тенденции.
Напомним, в 2026 году украинцев ожидает новый виток роста цен на ряд товаров. Причина заключается в изменениях налогового законодательства, заложенных в проект бюджета.