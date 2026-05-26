"Где ваш журнал учета котов?": военные массово показывают пушистых собратьев на фронте

Коты на фронте

Украинские военные на фронте, кроме основного обеспечения, имеют еще и пушистое — котов. К сожалению, бездомных животных на линии столкновения очень много, котики и собаки размножаются, поэтому чуть ли не в каждом блиндаже есть свой пушистый друг, а то и несколько.

Военные поделились милыми историями и фото своих котов с фронта. Мы собрали лучшее в подборку.

Коты на фронте: истории пушистых

Первый отдельный медицинский батальон запустил тред, где призвал военных поделиться фотографиями кошек, которые живут у них в подразделениях. Пост набрал около 5 тысяч лайков и почти две сотни комментариев.

В комментариях военные сразу начали публиковать фото котов и смешные истории. Один из военных написал, что когда котов в блиндаже завелось 14, защитникам пришлось переехать в другой.

«В смысле не на учете? Где ваш журнал учета котов, а?» — шутят военные.

Котики, которых с фронта забрали домой, теперь в СОЧ. Именно так шутят пользователи.

В Facebook тоже началось активное обсуждение по теме кошек на фронте. Пользователь написал:

«Эта ротация сразу пошла не по плану, потому что по приезде не выдали кота. Попытки получить кота самостоятельно успеха не имели, потому что все кошки уже были заняты смежниками. Не понимаю, чего ожидало командование при таком подходе к обеспечению».

Под этим постом военные тоже взялись вспоминать истории о пушистых на фронте. Вот несколько из них:

«У нас был специальный кот — он приносил живых мышей, показывал нам и отпускал их. В нашем помещении».

«Было на позиции 7 кошек, 4 из них благополучно смогли доставить на ППД. После того, как переместились на другую позицию, ни одной нет. Блиндаж без кошки — это грусть. Берегите своих пушистых собратьев».

«Притащил домой шесть пушистиков за четыре года. Теперь не знаю, сдавать ли их во время увольнения или спишут».

«Могу подогнать троянскую кошку. Акция — берешь одну, вторая в подарок».

«У нас кошек катастрофически не хватало! Был один кот на четыре позиции: две минометные, мавикисты и наша ФПВ. Не знаю, какой у кота был позывной, но по заметным половым признакам мы называли его Колокольчиком».

Пользовательница Инна Петровская поделилась историей своего мужа-военного. Когда он вместе с собратьями ездил между позициями, дополнительной задачей было перевезти кота и собаку собратьям.

Ведь на соседней позиции у военных не было ни одного животного, а им хотелось иметь хоть какую живую душу рядом.

«Дорога была неблизкая: остановились рядом с деревней отдохнуть, выгулять собаку. А тут кот из машины выскочил и в деревню побежал».

Когда военные приехали к собратьям отчитываться, привезли только собаку. Инна добавила, что у каждого почтенного воина должен быть кот.

Другая пользовательница вспомнила, что кот на фронте спас бойцов, ведь первым услышал утечку газа из баллона.

«Он первым это почувствовал, начал кричать и биться в судорогах. Кота вынесли на свежий воздух, и поняли, что тоже чуть не угорели».

В комментариях шутят, что необходимо разработать приложение «е-Кот» или «е-Пес», чтобы каждому военному выдавали пушистого на позициях.

Истории о кошках: последние новости

Напомним, в Кропивницком серый кот Гоша стал звездой соцсетей и любимцем покупателей, «устроившись на работу» в местный магазин. Больше года он каждый день без опозданий приходит под дверь в 07:00, чтобы «работать» кассиром или позировать в фотозоне.

Его главная обязанность — улучшать настроение посетителям, которые теперь массово приходят в магазин, чтобы побаловать и угостить четырехлапого.

Хотя люди сначала считали кота беспризорным, у него есть хозяйка, которая забрала его с улицы полтора года назад. Женщина забирает Гошу домой на ночь и шутит, что он просто любит поесть, поэтому сам нашел себе работу, где каждый отдел и покупатели подкармливают его вкусностями.

Несмотря на то, что это продуктовый магазин, жалоб на животное в Госпродпотребслужбу не поступало. Работники строго соблюдают санитарные нормы: контактного и послушного Гошу к самим продуктам не подпускают, поэтому закон о безопасности продуктов он не нарушает.

