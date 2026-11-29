Geely сбросила новый универсал со скалы

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Китайский автопроизводитель Geely провел экстремальное испытание своего нового универсала Lynk&Co 07 GT, запустив автомобиль со скалы, чтобы продемонстрировать прочность кузова и надежность систем безопасности. Несмотря на зрелищность трюка, такое испытание не может заменить полноценных независимых краш-тестов.

Об этом пишет Car Scoops.

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Вместо краш-тестов падение в пропасть: в Китае устроили экстремальную проверку нового универсала

Событие произошло на фоне другого резонансного достижения китайского автопрома — в начале ноября 2026 года компания BYD установила новый рекорд максимальной скорости среди серийных автомобилей, разогнав свой суперкар с почти 3000 лошадиных сил U9 Xtreme до 503,17 км/ч.

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В Geely выбрали не менее радикальный способ привлечь внимание к новинке. В то же время, эксперты предостерегают, что ни владельцам рекордно быстрого U9 Xtreme не стоит превышать отметку в 480 км/ч на обычных дорогах, ни водителям 07 GT не следует пытаться повторить такой эксперимент.

Тестирование серийного экземпляра Lynk&Co 07 GT провели в китайском городе Чжанцзякоу. На опубликованном изготовителем видео автомобиль разгоняется по трамплину до 70 км/ч, взлетает с края обрыва и после полета врезается носовой частью в грунт.

От удара машина несколько раз подпрыгивает и переворачивается, но в конце концов останавливается на колесах. В конце записи видно, что все четыре дверцы 07 GT открываются без заклинивания. Лобовые и боковые окна визуально остались целыми, а панорамная стеклянная крыша хоть и покрылась трещинами, но не провалилась внутрь.

По данным Geely, боковые шторки безопасности удерживали давление более шести секунд.

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Специалисты отмечают, что при сбросе со скалы значительную роль играет случай, поэтому точно воспроизвести такой результат на других экземплярах 07 GT было бы почти невозможно. Кроме того, маловероятно, что реальные владельцы модели попадут в ДТП с аналогичным сценарием.

Но опубликованные кадры демонстрируют запас прочности конструкции в критических ситуациях, что важно, учитывая отсутствие результатов независимых сертификационных краш-тестов.

Lynk&Co 07 GT является универсалом, созданным на базе стандартной модели 07. Это первый автомобиль в таком типе кузова в истории бренда Lynk&Co. Недавно новинка была представлена европейской публике в Париже.

Модель отличается агрессивным дизайном с острыми линиями кузова, выразительной передней и задней оптикой, а также опционным аэродинамическим обвесом для усиления спортивного образа.

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Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой EM-P, объединяющей 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, два электромотора и аккумуляторную батарею емкостью 28,3 кВт-ч. Совокупная мощность системы достигает 530 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 564 фунто-фута. Европейские цены на модель изготовитель пока не объявил.

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Напомним, в Китае провели испытания первого в мире пилотируемого бескрылого аэромобиля, разработанного компанией Zhongfei Smart Manufacturing Co. Дебютные полеты состоялись в городах Чанша и Иан провинции Хунань, в частности, в условиях городской застройки и имитации сложной погоды.

Аппарат способен вертикально взлетать, зависать в воздухе без взлетно-посадочной полосы, а после приземления передвигаться по обычным дорогам. Один прототип со взлетным весом 280 кг и полезной нагрузкой 120 кг может развивать скорость до 150 км/ч, преодолевать расстояние до 300 км и подниматься на высоту до 3000 метров.

Проект перешел к стадии предсерийных испытаний, а инженеры уже завершили проектирование большей модификации, рассчитанной на перевозку до 15 пассажиров. Разработку планируют использовать прежде всего для нужд спасателей и пожарных в зонах стихийных бедствий с непроездными дорогами.

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