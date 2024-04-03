Генетические секреты леворукости: ученые узнали, почему появляются левши

Исследователи раскрыли давнюю тайну, почему на свет появляются левши. Исследование выявило редкий генетический вариант кодирования определенных белков, что частично связано с асимметрией мозга и леворукостью.

Об этом пишет издание Inverse.

Доминирование одной руки у человека возникает вследствие анатомической асимметрии головного мозга. У правшей левое полушарие немного больше по размерам, а левши имеют доминирующее правое полушарие. Эта особенность развития центральной нервной системы начинает проявляться еще во время внутриутробного развития плода, то есть имеет генетическую причину.

Нидерландские нейробиологи исследовали человеческий экзом (последовательность всех белково-кодированных частей генома), чтобы узнать, какая его часть влияет на леворукость. В исследовании использовались образцы генетического материала 600 тысяч человек, собранные в Биобанке Великобритании. Одна их половина принадлежала правшам, а вторая – левшам.

Ученые искали отличия и редкие генетические варианты, кодирующие белок, связанный с доминированием одной руки. Результаты выявили связь между этим признаком и геном под названием TUBB4B.

Он кодирует белки тубулины, которые отличаются в зависимости от генетического варианта TUBB4B и принимают участие в строительстве так называемых цилиндрических микротрубочек. Эти бесконечно малые клеточные структуры, вероятно, имеют решающее значение для асимметрии человеческого мозга и доминирования одной руки.

Известно, что микротрубочки помогают строить реснички – клеточные органоиды, которые обеспечивают движение и могут быть механизмом асимметрии клеток. По мнению учёных, это может влиять на развитие мозга.

Белки тубулины в частности влияют на то, как эти микротрубочки соединяются между собой. То есть варианты генов, изменяющих тубулины, влияют на форму и движение клеток.

Ученые отмечают, что их открытие – лишь первый шаг, определивший, за какой дверцей скрыт окончательный ответ о причинах леворукости. Они выяснили, что TUBB4B в 2,7 раза чаще имеет редкие варианты кодирования у левшей, но это не обязательный признак доминирования левой руки. То есть, редкие варианты TUBB4B являются лишь одним ключиком, а остальные исследователям еще предстоит найти.

Напомним, генетический анализ пролил свет на давнюю тайну, окружающую судьбу младшего брата первого президента США – Сэмюэля Вашингтона – и его родственников. Двое потомков Сэмюэля и их мать удалось идентифицировать по останкам скелетов, найденным в безымянных захоронениях, датированных 1880-ми годами.

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