Гены или гений: ученые ошеломили результатами исследования ДНК Бетховена

Ученые не нашли в ДНК Бетховена генов, указывающих на мощные задатки для развития музыкального таланта.

Результаты нового исследования доказывают, что развитие таланта не всегда обусловлено генетической предрасположенностью. В частности в ДНК одного из самых выдающихся композиторов Людвига ван Бетховена ученые не обнаружили "мощных" генов, соответствующих тесно связанной с музыкальностью способности к синхронизации ритмов.

Об этом пишет New Atlas.

Предыдущее исследование с участием 606 825 человек выявило конкретные расположения (локусы) 69 генов, значимо связанных с синхронизацией ритмов, то есть способностью хлопать в такт музыке. При этом исследование кровных родственников показало, что полигенные индексы имели небольшое, но значительное влияние на некоторые музыкальные навыки и черты характера.

Полигенные индексы (PGI) – это число, которое суммирует предполагаемое влияние многих генетических вариантов на физическое проявление генов человека.

Исследователи определили PGI Бетховена и сравнили его с двумя популяционными базами данных, содержащими генетический материал нескольких тысяч современных людей, обладающих музыкальными способностями.

"Интересно, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел ничем не примечательный полигенный показатель общей музыкальности по сравнению с выборками населения из Каролинского института в Швеции и базой данных BioVU Вандербильта", — рассказала соавтор исследования аспирантка Университета Вандербильта Тара Хенехович.

Авторы исследования отметили, что несоответствие между прогнозом на основе ДНК и музыкальным гением Бетховена показывает, что генетический набор не всегда определяет развитие музыкального таланта. Но наследственность в музыкальных способностях все же есть и в среднем составляет 42%.

Согласно другим исследованиям, на развитие музыкальных способностей также оказывает значительное влияние окружающая среда, поэтому в результатах может быть большая погрешность, если эту методику применять для людей из разных времен и культур.

Исследователи советуют проявлять осторожность при использовании PGI для присвоения прогностической ценности на индивидуальном уровне, в частности известных исторических личностей.

Напомним, ученые расшифровали ДНК Бетховена, но не смогли точно установить причины его глухоты и преждевременной смерти.

Читайте также: