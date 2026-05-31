Географическое открытие в 2026 году: Ученые нашли остров, которого не было ни на одной карте

Ученые скрылись от шторма в опасной зоне Антарктиды и нашли скрытый остров, которого нет на современных картах

Международная экспедиция на немецком исследовательском ледоколе Polarstern («Полярная звезда») совершила редкое для XXI века географическое открытие. В северо-западной части моря Ведделла в Антарктике ученые случайно обнаружили совершенно новый, ранее не нанесенный ни на одну карту остров.

Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Грязный с виду «айсберг» в море Ведделла у Антарктиды оказался чем-то неподвижным, скалистым и отсутствующим на доступных картах. Когда ученые на борту немецкого исследовательского ледокола «Поларштерн» подошли поближе, они поняли, что объект перед ними не являлся дрейфующим льдом.

Находка была сделана во время антарктической экспедиции 2026 под руководством Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца. В официальном пресс-релизе AWI институт сообщил, что международная команда из 93 человек работала в северо-западной части моря Ведделла с 8 февраля 2026 года, когда непогода заставила корабль прервать свои исследования и искать убежище у острова Жоанвиль.

Эта смена маршрута привела экипаж вблизи места, которое на морских картах не было обозначено как суша. Вместо этого эта местность была обозначена как опасная зона, то есть карты предупреждали о возможных опасностях, четко не указывая, что именно там находится.

Шторм объездного пути привел Полярстерн в неопределенную землю. Глядя из мостика, экипаж сначала увидел нечто вроде грязного айсберга. Присмотревшись повнимательнее, можно было предположить, что это утес.

Корабль сменил курс в направлении объекта. При приближении команда поняла, что перед ними остров.

Команда также использовала дрон. Данные изображений были проанализированы с помощью фотограммметрии — метода, использующего перекрывающие фотографии для измерения формы, высоты и положения. Это помогло исследователям создать модель рельефа и геопривязанное аэрофотоизображение береговой линии.

Это был первый случай систематического обследования и регистрации острова. Результат был конкретным: остров имеет около 130 метров в длину, 50 метров в ширину и возвышается над водой примерно на 16 метров.

Загадка не только в том, что остров существовал. Сложнее вопроса заключается в том, почему он отражался как опасность на морских картах, но не как карта береговой линии в других наборах данных.

Спутниковые снимки не помогли легко решить этот вопрос. Ледяной покров острова осложнял его отличие от многочисленных дрейфующих поблизости айсбергов. В Антарктиде белая или серая форма, окруженная льдом, не рассматривается автоматически как неподвижная суша сверху.

Эта деталь важна, поскольку она помогает истории оставаться обоснованной. Это открытие не доказывает, что большая часть Антарктиды не нанесена на карту. Оно показывает, что небольшие, покрытые льдом прибрежные особенности все еще могут ускользать из доступных наборов данных, особенно в регионах, где прямые измерения редки.

Остров еще не получил официальное международное название.

