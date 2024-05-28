Геологи раскрыли тайну извержения вулкана на Гавайях

Ученые, вероятно, нашли механизм необычных взрывных извержений, наблюдавшихся на одном из самых активных вулканов в мире. Речь идет об активном вулкане Килауэа, который расположен в национальном парке Гавайских вулканов на Большом острове.

Об этом пишет "abcnews".

Только в 2018 году была по крайней мере дюжина случаев, когда лава извергалась из кратера. Необычное поведение извержения способствовало интенсивности потока лавы того года, который уничтожил более 600 объектов. Извержения были нетипичными, поскольку взрывоопасные извержения обычно вызваны расплавленными породами — магмой, или расширением пара от нагреваемой подземной воды магмы.

По мнению геологов, в частности Джоша Крозье, главного проводника исследования, причиной извержений 2018 года стала причина игрушечного механизма " топающая ракета", которая, вероятно, стала результатом коллапса магматического резервуара, который внезапно увеличил давление попавшего в камеру давления и привело извержение.

"Комбинация сейсмических и геодезических инструментов указывает на большое, резкое надувание всей земли вокруг магматического резервуара, тогда как инфразвуковые измерения, по существу измеряющие звуки низкой частоты, свидетельствуют о падении давления воздуха", — сказал Крозье.

Полученные данные могут помочь объяснить образование атмосферных шлейфов горячего газа и частиц горных пород, изверженных вулканом, говорят исследователи.

"Когда шлейфы так высоки, это создает авиационную опасность, падение пепла и выброс газов", — говорится в сообщении.

Подобные извержения в Килауэа могут произойти в будущем, но это будет очень маловероятно в следующее десятилетие.

" Важно то, что они могут произойти в потенциальных условиях, когда иначе вы бы не обязательно ожидали взрывного извержения с вершины вулкана. Так что это, безусловно, то, о чем следует знать, это возможность в этих вулканах ", — сказал Крозье.

Понимание динамики образования шлейфов, особенно содержащих горячий газ и частицы камней, которые могут представлять опасность для здоровья человека, важно предусмотреть для жителей, живущих поблизости, говорят исследователи.

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