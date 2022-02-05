Героическое спасение: в США полицейский вытащил собаку из охваченного огнем авто

Животное не пострадало.

В американском Колорадо полицейский спас собаку из охваченного огнем внедорожника.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 5 февраля.

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На видео, опубликованном офисом шерифов в Сети, полисмен прибыл на место, когда из окна водителя валил густой дым. Владелец стоял рядом и кричал, что в среду заблокированного автомобиля остался его пес. Прежде чем вытащить животное, правоохранителю пришлось разбить окна. На радостях после спасения пес бросился к своему хозяину.

Новости мира: в Колорадо полицейский спас собаку из горящего внедорожника

Как сообщалось, в Киеве собака бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить оттуда тонущего парня пытаюсь спасти животное. Случайный прохожий нашел ветку, бросил парню и стал раздеваться, чтобы помочь человеку. Однако пес забежал в воду, схватил ветку и вытащил своего хозяина.

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