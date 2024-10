Герой-дальнобойщик спас пассажиров автобуса, у которого отказали тормоза: что он придумал (фото)

Дальнобойщик сумел спасти автобус с пассажирами после того, как обнаружил, что у него отказали тормоза на крутой дороге.

Элиас Рене Вальядарес Мехия остановился рядом с одноэтажным автобусом, заметив проблему с одной из шин. Он вспомнил: "Я просто сказал водителю, что одна из шин дымит, и он просигнализировал мне, что у него отказали тормоза. Первое, что мне пришло в голову, это стать впереди и попытаться помочь остановить автобус".

Вальядарес решил остановить его с помощью задней части своего бортового прицепа: "Я положился на Бога, потому что нелегко совершить такой маневр. Слава Богу, что мы смогли остановить автобус и спасти столько людей".

Дальнобойщик спас автобус с пассажирами / Фото: скриншот с видео

На видеозаписи этого ужасного инцидента видно, как грузовик обгоняет автобус на единственной проезжей части. Видно, как водитель грузовика осторожно тормозит перед автобусом на изгибе дороги, что приводит к его плавной остановке. Десятки пассажиров, в том числе дети, с облегчением выбежали из автобуса через окна на обочину.

Дальнобойщик спас автобус с пассажирами / Фото: скриншот с видео

Потенциальная трагедия была отвлечена в пятницу, 18 октября, в Эль-Портильо близ Окотепеке, на западе Гондураса.

Героизм Элиаса заслужил похвалу президента Национального конгресса Гондураса Луиса Редондо. Редондо сказал: "Я хочу отметить ваш героический поступок, который наполняет нас надеждой и благодарностью. Когда вы увидели опасность, которую представлял автобус без тормозов, вы без колебаний вмешались на своем грузовике, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти других. Благодаря вашему смелому вмешательству, то, что могло стать трагедией, стало историей мужества и самоотверженности".

Элиас Вальядарес / Фото: скриншот с видео

Со своей стороны Вальядарес добавил: "Давайте всегда заботиться о других, потому что в любой момент кто-то может оказаться в беде, и мы можем им помочь. Это прекрасно, когда кто-то протягивает руку помощи".

