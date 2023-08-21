Герой вирусного снимка драки на Google Maps насмешил подробностями этого курьезного фото

Он рассказал, как все произошло.

Австралийский рабочий объяснил реальную историю вирусного изображения Google Maps, на котором он дерется возле своей мастерской.

Об этом пишет nypost.com.

Автомобиль Google Street View зафиксировал Кенни Райли и кадр появился в Сети. Мужчина поделился, как все было на самом деле.

Кадр из Google Maps / Фото: Google Maps

"Я и мой приятель, другой коллега по работе, сидели в нашей столовой и обедали, и мы выглянули в окно и увидели, как мимо проехала машина Google Maps. Мы подумали: "Давай выйдем на подъездную дорожку и повеселимся? Да!" — вспомнил мужчина.

Он добавил, что фальшивая драка была первой шуткой, которая пришла им в голову.

"Первое, что приходит нам в голову, это то, что мы немного поговорим, ну вы знаете, немного посмеемся… Это было в последнюю минуту", — сказал он.

Кенни Райли / Фото: 10 News, First Adelaide / Фото: Google Maps

В Facebook, где миллионы людей увидели скриншот ссоры, Райли написал: "Забавно, насколько великим может быть что-то маленькое".

Инсценированную рукопашную схватку по-прежнему можно просмотреть с помощью функции просмотра улиц Google Maps. Кадр издалека по дороге даже показывает, как пара выглядывает из-за угла, готовясь к своей веселой шутке.

Функция Google Street View, работающая на автомобилях, путешествующих по улицам земного шара с 360-градусными камерами сверху, сняла много интересных, странных или жутких моментов.

Австралийские примеры содержат автокатастрофы, настоящие драки и даже мужчину на пенни-фартинге, буксирующего пингвина в трейлере.

Кадр из Google Maps / Фото: Google Maps

В 2022 году функции, позволяющей пользователям виртуально ходить по улицам мира, исполнилось 15 лет. А для тех, кто переживает за конфиденциальность, технический гигант говорит: "Google делает ряд шагов для защиты конфиденциальности людей, когда изображения Street View публикуются на Google Maps. Мы разработали передовую технологию размытия лиц и номерных знаков, предоставленных Google в просмотре улиц".

Компания заявляет, что рассматривает возможность дополнительной цензуры автомобилей, предприятий или людей по запросу.

Напомним, ранее мужчина подал в суд на Google Maps из-за его фото возле гей-сауны. Этот снимок увидела его жена.

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