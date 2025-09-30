- Дата публикации
Героя культовой GIF-ки "Моргающий парень" не узнать через 8 лет — как он изменился (фото)
Прошло уже восемь лет, а этот мем остается одним из самых популярных способов выразить недоверие и удивление онлайн.
Анимационный мем Blinking Guy («Моргающий парень»), где Дрю Скенлон моргает глазами в выражении полного невежества, впервые подорвала Сеть 2017 года. На днях пользователи были поражены, узнав, как выглядит мужчина, стоящий за культовой гифкой, сегодня.
Об этом говорится в dailymail.
«Вирусное» возвращение ради благотворительности
Дрю Скенлон недавно воспользовался своей неожиданной Интернет-славой для благородных целей. Он обратился к пользователям сети X (бывший Twitter) с призывом пожертвовать средства Национальному обществу рассеянного склероза (National MS Society).
«Привет, Интернет! Я Дрю, и это мое лицо», — написал он, прибавив к сообщению ту же известную гифку.
«Если эта GIF-ка хоть раз доставила вам радость, я смиренно прошу вас рассмотреть возможность пожертвовать средства Национальному обществу MS. Это бы очень многое означало для меня и тех, кого я знаю, кто страдает этой болезнью», — написал он.
Сообщение мужчины стало вирусным, собрав более 21 миллиона просмотров и сотни тысяч предпочтений.
Реакция сети: «Приятно видеть лицо»
В ответ на это сообщение тысячи пользователей не только поддержали благотворительную инициативу, но и поделились своим шоком от того, что наконец узнали, кто является автором их любимого мема.
«Приятно теперь видеть лицо, стоящее за клипанием», — пошутил один из комментаторов.
«Вы были в моей тройке лучших GIF-ок последние три года. Благодарю вас за вклад в цифровую человечность», — написал другой.
Отдельно комментаторы отметили, как сильно Скенлон изменился за эти годы, удивленно замечая: «Вы так сильно похудели!»
Некоторые фанаты даже признались, что всегда ошибочно полагали, что на гифке изображен актер Майкл К. Холл («Декстер») или Кэри Элвес («Принцесса-невеста»).
История возникновения культовой гифки
Скенлон, более восьми лет работавший видеоредактором для игрового сайта Giant Bomb, рассказал, что мэм был записан во время шоу «Unprofessional Fridays» еще в 2013 году.
Неумолимая реакция Дрю была вызвана моментом, когда его коллега во время игры сказал фразу: «Я здесь фермерую со своей сапой (hoe).» Слово hoe (сапа) является также сленговым обозначением пошлой женщины. Эта двусмысленность и вызвала естественное поднятие бровей и моргание глазами в полном недоверии.
Чем Дрю Скенлон занимается сейчас
После того, как мэм сделал его Интернет-сенсацией, Дрю Скенлон сменил несколько направлений работы. Он работал над документальным проектом Cloth Map, а с 2020 по 2024 год являлся продюсером в студии разработки видеоигр Digital Eclipse.
Сегодня Скенлон является соведущим двух подкастов: один о кино вместе со своей женой Сарой, а другой о Формуле-1. Главным его приоритетом остается финансирование исследований MS. Ежегодно он участвует в благотворительном велопробеге Big El West для сбора средств.
«Два моих добрых друга страдают от MS, поэтому это дело мне очень близко», — объяснил Дрю.
