Геймер прошел Super Mario Bros за рекордное время (фото)

Американец справился менее чем через 5 минут.

Преданный геймер побил мировой рекорд, пройдя классическую игру 1985 Super Mario Bros всего за 4 минуты 54,565 секунды.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Нифтски, американский геймер, на счету которого несколько рекордов по скоростному бегу, говорит, что достижение рекордного времени стало результатом многолетней игры на Nintendo Entertainment System и часов усовершенствования своей техники, содержавшей все возможные трюки, чтобы сократить дорогие миллисекунды.

"Я трачу по меньшей мере 90% своего времени на тренировку и 10% — на скоростные забеги, что, по моему мнению, является веской причиной того, почему я так далеко зашел в этой игре", — сказал геймер.

Геймер Нифтски / Фото: x.com/Niftski

Впрочем, он все еще не совсем доволен своим временем.

"У меня большие амбиции побить мировой рекорд Super Mario Bros. по крайней мере за 4 минуты 54,3 секунды, прежде чем буду полностью доволен", — поделился он.

Напомним, создана скульптура из Lego размером с кровяную клетку. Самая маленькая скульптура в мире имеет размеры всего 0,02517 миллиметра на 0,02184 миллиметра.

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