Гигантская аквариумная рыба проглотила голову россиянки – фото

В Китае гигантская аквариумная рыба напала на артистку из России прямо во время выступления. Инцидент произошел после того, как в Колумбии на женщину напал самый большой в мире грызун во время купания в озере.

Как пишет Oddity Central, во время "Шоу русалок" 22-летняя Маша попала в ловушку к огромному осетру, который подкрался сзади и проглотил ее голову.

Тем не менее, ей удалось выплыть на поверхность и позвать на помощь.

Шоу было остановлено по меньшей мере на полтора часа, а руководство Mekong Underwater World предложило аниматорше мизерную компенсацию за "моральный ущерб" и попросило ее не рассказывать об инциденте.

Впрочем, Маша все же опубликовала фото, на котором видны синяки на ее лице.

Рыба проглотила голову россиянки / Фото: скриншот с видео

Напомним, на Волыни на женщину напала бешеная лиса. Женщине удалось отбиться от дикого животного.

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