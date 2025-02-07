Гигантская аквариумная рыба проглотила голову россиянки – фото

Существо устроило собственное шоу.
В Китае гигантская аквариумная рыба напала на артистку из России прямо во время выступления. Инцидент произошел после того, как в Колумбии на женщину напал самый большой в мире грызун во время купания в озере.
Как пишет Oddity Central, во время "Шоу русалок" 22-летняя Маша попала в ловушку к огромному осетру, который подкрался сзади и проглотил ее голову.
Тем не менее, ей удалось выплыть на поверхность и позвать на помощь.
Шоу было остановлено по меньшей мере на полтора часа, а руководство Mekong Underwater World предложило аниматорше мизерную компенсацию за "моральный ущерб" и попросило ее не рассказывать об инциденте.
Впрочем, Маша все же опубликовала фото, на котором видны синяки на ее лице.
Напомним, на Волыни на женщину напала бешеная лиса. Женщине удалось отбиться от дикого животного.
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