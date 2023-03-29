Гигантская крыса залезла на шею мужчины, пока он спал в метро: его реакция удивила (видео)

В Сети появилось видео, где мужчина спит в нью-йоркском метро, а по нему ползает гигантская крыса.

В начале видео виден мужчина, который спит в вагоне, а грызун бегает возле его ботинок. Мгновенно крыса залезает на обувь и быстро пробирается вверх по ее ноге. Затем животное обходит живот мужчины, который ничего не подозревает, прежде чем добраться до его шеи.

В конце концов пассажир понял, что что-то происходит, поскольку крыса бегала по его затылку. Лишь когда крыса начинает спускаться, мужчина на мгновение наблюдает за ней, прежде чем спокойно встать.

Ролик, собравший более 3,4 миллионов лайков, опубликовали в TikTok.

Реакция мужчины удивила пользователей, о чем они написали в комментариях:

Он был слишком спокоен. У него дома 100% крысы

И это вся его реакция? Моя реакция была более эмоциональной, когда я просто смотрел на это

Вот бы я там визжала на весь вагон! Он так спокоен

Моя душа покинула бы мое тело

Я бы сразу умер на месте

Напомним, в Калифорнии парашютистка безнадежно запуталась в высоковольтных кабелях. Женщина провисела так больше часа.

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