Гигантские бетонные сооружения взорвались и упали на землю: в Британии разрушили угольную электростанцию

Четыре башни этой ТЭС возвышались на 90 метров над близлежащими полями.
Вблизи английской деревни Эггборо с помощью целенаправленного взрыва снесли гигантские сооружения угольной электростанции Eggborough, закрытой для уменьшения вредных выбросов.
Зрелищное видео разрушения электростанции опубликовало издание CNN на своей странице в Instaram.
Эта ТЭС, работавшая на угле — только одна из 14, которые за последние 10 лет были закрыты в Великобритании.
В 2012 году 40% электроэнергии Великобритании снабжалось углем. К 2020 году этот показатель был ниже 2%. В прошлом году страна 67 дней вообще не использовала уголь.
Снос электростанции возле Эггборо произошел во время проведения экологического форума в Глазго, на котором лидеры более сотни стран договаривались приостановить использование угля, являющегося крупнейшим фактором климатического кризиса.
Напомним, ранее в Харьковской области взорвали здание бывшего фаянсового завода в Будах. Здание не подверглось полному разрушению с первого раза.
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