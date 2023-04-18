Гигантский скелет известнейшего динозавра Tyrannosaurus Rex выставили на аукцион (фото)

В Швейцарии выставили на аукцион гигантский скелет известнейшего динозавра Tyrannosaurus Rex.

Об этом пишет apnews.com.

Скелет, собранный из 293 костей, имеет длину 11,6 метра и высоту 3,9 метра. Ожидается, что стоимость скелета будет составлять от 5 до 8 миллионов швейцарских франков (5,6–8,9 миллиона долларов), когда он уйдет с молотка в Цюрихе.

Промоутеры говорят, что тиранозавр, получивший название "Тринити", был создан из образцов, извлеченных из трех участков в формациях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге в период с 2008 по 2013 год.

Сообщается, что "оригинальный костный материал" составляет более половины отреставрированных окаменелостей. Череп был особенно редким, а также отлично хорошо сохранился.

Фото: Getty Images

"Когда динозавры умирали в юрский или меловой периоды, они часто теряли головы во время отложения (останков в скале). На самом деле большинство динозавров находят без черепов", — цитировал на аукционе научный консультант Нильс Кнетшке. "Но здесь у нас есть действительно оригинальные кости черепа тиранозавра, которые происходят из одного и того же экземпляра".

Рекс бродил по Земле между 65 и 67 миллионами лет назад. Исследование, опубликованное два года назад в журнале Science, показало, что когда-то жили около 2,5 миллиарда динозавров. Голливудские фильмы, такие как франшиза "Парк Юрского периода", усилили общественное восхищение этим хищным существом.

До сих пор подобным образом было продано только два скелета тираннозавра. Первый, по кличке Сью, ушел с молотка в 1997 году за 8,4 млн долларов. Второй – Стэн – был продан в 2020-м, почти за 32 миллиона.

Впрочем, это первый случай, когда такой скелет тираннозавра выставляется на аукцион в Европе.

Напомним, в США, на Аляске, жители увидели в небе загадочную спираль во время полярного сияния. Ученые ответили, что это.

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