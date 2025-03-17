Гигантский суперокунь стал первой рыбой, пережившей химиотерапию

Огромный окунь по кличке Бубба стал первой рыбой, пережившей химиотерапию.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

38 лет назад анонимный даритель притащил большое ведро к аквариуму Шедду в Чикаго, США, поставил его на стойку регистрации и сбежал. Когда работники открыли крышку, то увидели Буббу – гигантскую рыбу-групера, которую, вероятно, выловили и решили, что она слишком большая, чтобы о ней заботиться. К крышке была прикреплена записка с просьбой пристроить рыбу в дом.

Во время более глубокого исследования врачи узнали больше о Epinephelus lanceolatus. В то время она была всего 10 сантиметров в длину и принадлежала к квинслендскому окуню – быстро исчезающему в природе виду. "Супер-групер" нуждалась в лечении, поэтому они выхаживали Буббу и нашли ей новый дом в аквариуме в экспозиции коралловых рыб, где хищница счастливо разрослась до 1,37 м и колоссальных 69,3 килограммов.

Там она стала популярной достопримечательностью, поскольку посетители удивлялись ее таинственной истории происхождения и участливому изменению обстоятельств. Когда же в 1998 году ее ненадолго сняли с выставки, поклонники были растеряны.

"Именно тогда мы узнали, насколько она популярна", – сказал представитель аквариума Роджер Германн в интервью Washington Post. "Мы начали получать письма от людей, которые говорили, что не смогли найти Буббу во время своего последнего визита и хотели узнать, что произошло".

В середине 1990-х годов Бубба пережила второе крупное изменение в жизни – она стала самцом, как это часто бывает у стайных рыб. Это обычная репродуктивная стратегия у рыб, когда большие самки в аквариуме меняют пол на самца, тогда как меньшие рыбы остаются самками – и поскольку Бубба была столь большая, ученые не очень удивились.

Но ученые были в шоке, когда в 2001 году обнаружили, что у Буббы был рак.

Также читайте Уникальную двухголовую змею прооперировали – фото

Обычно это верный признак гибели рыбы, но, ввиду размера Буббы, ученые решили сделать беспрецедентный шаг – вылечить болезнь с помощью химиотерапии. Такого еще никогда не делали на рыбах, но групер может жить от 30 до 50 лет, так что в случае успеха они могли бы добиться прогресса в лечении рака, одновременно вернув Буббе годы его жизни.

К счастью, Бубба хорошо реагировал на лечение, и он стал первой рыбой, пережившей химиотерапию – и рак.

После лечения он провел много счастливых лет, развлекая посетителей и служа вдохновением для людей, переживших рак. Аквариум Шедда получал много звонков от людей, пострадавших от этой болезни, особенно от детей, с вопросами о том, как чувствует себя Бубба. Кроме того, он был личным любимцем многих посетителей аквариума.

После восстановления здоровья Буббу перевезли в новый дом в главном бассейне на 400 000 галлонов новой галереи Wild Reef стоимостью 43 миллиона долларов, чтобы его поклонники смогли по достоинству оценить его красоту. У него даже появился новый друг – золотая рыбка, которая плавала вокруг него и ела его объедки.

Бубба умер в августе в 2006 году по причине возрастных проблем. Его тело даже пожертвовали чикагскому музею, где хранят скелет Буббы как часть своей огромной коллекции рыб. Также образцы его тканей заморозили, сохраняя их для изучения будущих поколений ученых.

Напомним, первый бурый медведь, которому сделали операцию на мозге, вышел из спячки. Животное перенесло операцию в октябре.

Читайте также: