"Гигантский" успех: девушка воплощает похотливые желания мужчин и зарабатывает своим ростом

27-летняя британка Кэти Вуллс, чей рост составляет 206 сантиметров, решила монетизировать свою необычную особенность. Летом 2023 года она оставила карьеру в сфере технологических продаж и стала успешным автором контента на платформе для взрослых OnlyFans. Она снимает видео для нишевого фетиша, известного как макрофилия, когда мужчины испытывают тягу к великанам. Кэти утверждает, что этот необычный заработок позволяет ей получать комфортную зарплату, не выходя из дома в Лондоне.

Об этом пишет Metro.

«Я должна раздавить целую деревню»

Макрофилия, или тяга к великанам, является довольно популярным концом: в 2023 году он стал наиболее искомым фетишем, а соответствующие видео имеют почти миллиард просмотров в TikTok. Кэти полностью использует этот спрос, выполняя достаточно специальные запросы от подписчиков.

«Люди хотят, чтобы я играла роль раздавливающего их 12-метрового великана. Мне приходится ставить камеру на пол и снимать себя снизу, когда я что-нибудь топчу. Я даже заказала кучу миниатюрных домов и автомобилей и раздавила небольшую деревушку в рабочих ботинках», — рассказала Кэти Вуллс журналистам.

За ролевую игру с «раздавлением села» она заработала $287, а за раздавливание торта босыми ногами – $480.

Унижение и забота

Клиенты Кэти просят ее о широком спектре услуг. Среди наиболее нишевых запросов:

Ролевая игра «поглощения»: Клиент просил снять крошечного мужчину, которого Кэти глотает целиком.

Унижение: Мужчины присылают Кэти фотографии своих половых органов для «критики».

«Им нравится, когда я говорю им, насколько их орган крошечен и как он никогда не сможет удовлетворить меня, потому что я так высока, а они такие маленькие и жалкие. Некоторые мужчины также просят, чтобы я вела себя так, будто несу их, как младенца, и убаюкиваю, поскольку я чрезвычайно сильна и могу использовать их, взрослых мужчин, как тряпичную куклу», — объяснила Вуллс.

От комплекса до уверенности

Кэти, чья мать имеет рост 188 см, вспоминает, что ее необычный рост всегда являлся источником проблем, а не преимуществ. Уже в детском саду было понятно, что она намного выше сверстников. К 14 годам она выросла до 180 см, и в подростковом возрасте ребята были особенно жестокими к ней.

«Я была выше каждого парня в каждом классе, я была аутсайдером, и это безусловно повлияло на меня социально. Люди смеялись или называли меня "долготелой", и я не ходила на свидание почти до 18 лет, потому что очень стеснялась своего роста», - призналась Кэти.

Переход к работе «великана» не только дал ей финансовую гибкость, но и придал уверенность, которую она теперь хочет передать другим высоким женщинам.

«Как человек, ранее искавший в Google операцию по уменьшению роста, я бы сказала, что невозможность слиться с толпой на самом деле может быть использована в вашу пользу. Излучайте уверенность и позитив, и другие это почувствуют», — заявила Кэти Вуллс.