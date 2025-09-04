Гимн Украины звучал иначе: о чем говорилось во втором куплете и почему его убрали

Украина, Киев / © Unsplash

Немногие украинцы знают, что гимн «Еще не умерла Украина» имел другой текст. Основатель проекта «Реальная история» Аким Галимов рассказал, что из официального текста убрали целые строчки по политическим причинам.

Об этом он рассказал в видео на YouTube.

В частности, во втором куплете были слова: «Станем, братия, в кровавый бой, от Сяна до Дона». По словам Галимова, эти строки в свое время вызвали споры в Верховной Раде, поскольку они могли быть восприняты как территориальные претензии Украины к Польше. Именно поэтому после долгих дискуссий было решено оставить только первый куплет и припев.

Галим отмечает, что в XXI веке не стоит поднимать вопросы старых границ и требовать, например, возвращения Перемышля. Он подчеркивает, что цивилизованные народы, в отличие от россиян, живут в пределах международно-признанных границ.

Когда и где впервые раздался гимн Украины?

Долгое время считалось, что гимн Украины впервые прозвучал 10 марта 1865 в Перемышле на годовщину смерти Тараса Шевченко. Однако в 2025 году были найдены новые исторические доказательства.

«Буквально недавно, в 2025 году, нашлись свидетельства, что первое исполнение гимна произошло еще раньше — 1 июля 1864 года», — рассказал Галимов.

В это время местный хор торжественно спел песню «Еще не умерла Украина». По воспоминаниям современников, на исполнении присутствовал епископ Тома Полянский, который «с глубоким благочестием благословил и композитора, и его произведение на слова Павла Чубинского». Это событие, по словам Галимова, «словно радуга соединила приднепровцев с галичанами».

