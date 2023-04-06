Гинеколог шокировал находкой во влагалище пациентки: "Никогда такого не видел"

Женщина пожаловалась на проблемы со сном из-за чего-то "чрезвычайно странного" в ее влагалище.

Акушер-гинеколог из Гондураса Марко Каликс был поражен, обнаружив таракана, скрывающегося во влагалище пациентки.

Об этом сообщает New York Post.

Каликс является своего рода "звездой" в онлайн-сообществе гинекологов и часто документирует наиболее необычные или шокирующие случаи в своей работе для более 386 тыс. фолловеров на TikTok.

Однако недавняя находка перевела вещи на "совершенно другой уровень", сказал врач.

Он рассказал, как в его клинику прибыла пациентка из сельской части страны, которая была "чрезвычайно беспокойной, взволнованной и потной". Женщина объяснила, что у нее были проблемы со сном из-за чего-то "чрезвычайно странного" в ее влагалище.

Дальнейший осмотр показал виновника дискомфорта женщины.

"Когда я ввел зеркало, я увидел, что это насекомое. На самом деле мне пришлось вывести что-то вроде таракана", – сказала ошеломленный гинеколог.

Это стало первой такой находкой для опытного врача, ранее находившего в женских репродуктивных органах все – от презервативов до секс-игрушек.

Пока непонятно, как таракан, уже умершый до того, как его достали из тела женщины, сумел вообще там оказаться.

Однако на сайте детерминаторов Orkin утверждается, что тараканы, как правило, "предпочитают темные, влажные места, чтобы прятаться и размножаться", и могут "сплюскивать свое тело, чтобы поместиться в узкие места".

Каликс не уточнил, пострадала ли от этого пациентка, и нуждалась ли она в лечении.

Женщине повезло, что врач смог вытащить насекомое, ведь если оставлять предмет во влагалище слишком долго, это может привести к инфекциям, повреждению тканей и другим осложнениям.

Гинеколог призвал пациентов следить за ненормальными симптомами, включая выделения с неприятным запахом, кровотечения, отекы или высыпания.

Он добавил, что женщинам не следует медлить с обращением к врачу, если они подозревают какие-либо проблемы.

Напомним, канадка Аманда Бут делает украшения из спермы и зарабатывает 405 тыс. канадских долларов в год.

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