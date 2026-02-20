Гламурная 27-летняя инфлюенсерка умерла после пластической операции

Бьянка Диас / © mirror.co.uk

В Бразилии 27-летняя гламурная инфлюенсерка умерла через несколько дней после пластической операции. Считается, что Бьянка Диас, которая имеет двух дочерей, умерла от тромбоэмболии легочной артерии.

Об этом пишет mirror.co.uk

По словам ее семьи, Бьянка внезапно заболела, когда восстанавливалась после операции. Бразильскую инфлюенсерку в больницу после того, как она начала страдать от одышки, и ее смерть наступила лишь через 18 дней после того, как она легла под нож.

Точная процедура, которую прошла Бьянка, не была раскрыта официальными лицами. Но поклонники инфлюенсерки выдвигали различные предположения, в основном сосредотачиваясь на липосакции и абдоминопластике, которые являются более рискованными, чем некоторые другие косметические процедуры.

Легочная эмболия является риском, связанным с крупными косметическими операциями, особенно если одновременно проводится более одной. Риск является самым высоким в первые 48 часов после процедуры, но остается актуальным в течение 20 дней после нее.

Перед смертью инфлюенсер имела почти 60 000 подписчиков и была хорошо известна в своем родном городе Мауа, где состоятся ее похороны. В ее биографии в Instagram было написано: «Живу в своем темпе, не спеша и с целью».

