Глашатай установил рекорд самого громкого крика в мире — видео

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Житель Канберры, Австралия, Джозеф МакГрейл-Бейтуп официально признан человеком с самым громким криком в мире.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, его голос зафиксировали на уровне 122,4 дБ, что можно сравнить с шумом рок-концерта или взлетом военного самолета.

Если в ближайшее время оказаться в столице Австралии, Канберре, вполне возможно, что Джозефа МакГрейл-Бейтупа можно будет услышать раньше, чем увидеть. Он работает официальным городским глашатаем Канберры и Квинбеяна и известен тем, что способен перекричать даже шум спортивных автомобилей во время массовых мероприятий.

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В мае мужчина установил мировой рекорд самого громкого крика, изданного отдельным человеком (мужчиной), достигнув показателя 122,4 дБ (с C-взвешиванием).

Джозеф, также известный как лорд Джозеф, рассказывает, что его путь к рекорду начался задолго до официального признания. В 2017 году он был назначен городским глашатаем, и сначала он просто участвовал в местных мероприятиях — автошоу, ярмарках и городских событиях.

Со временем он стал воспринимать эту роль более серьезно, а в 2022 году присоединился к Древней и Почетной Гильдии австралийских городских глашатаев, что позволило ему участвовать в соревнованиях.

«В первый год мне удалось занять несколько призовых мест на соревнованиях, но в 2024 году я получил первое место за самое громкое объявление – 98 дБ», – рассказал он.

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Джозеф МакГрейл-Бейтуп / © Guinness World Records

По словам МакГрейл-Бейтупа, именно участие в конкурсах вдохновило его попытаться установить мировой рекорд.

«Слова, которые используются на этих соревнованиях, – это «оез, оез». В начале этого года я задумался, что бы такого сделать, чтобы немного выделиться… я поискал информацию о крике, и вот у меня, через шесть месяцев, уже есть этот рекорд», — отметил он.

Он также добавил, что вместе с дочерью они подбирали слово, которое лучше всего передает силу голоса.

«Сначала мы выбрали слово «тихо», но оно оказалось недостаточно громким, и в конце концов остановились на слове «сейчас».

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Кроме нового рекорда, у Джозефа уже есть другое достижение: в 2019 году он установил рекорд по стрельбе из лука, попав 10 стрелами в мишень диаметром 40 см с расстояния 18 метров в 1 минуту и 0,03 секунды.

Он признает, что работа глашатая не всегда проста – иногда голос приходится буквально «перекрикивать» шум толпы и двигатели автомобилей.

«Утрачивал ли я когда-нибудь голос от криков или объявлений? Да, случалось… но это очень весело», – рассказал он.

Несмотря на нынешние достижения, в детстве Джозеф был застенчив и имел тихий голос. Перемены начались после занятий в театральной студии, где он учился говорить без микрофона.

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«В детстве я был очень застенчивым… но с годами стал громче и еще громче», — сказал он.

Напомним, 98-летний ветеран провел более 9 минут на крыле самолета во время полета.

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