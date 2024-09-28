Глава государства оконфузился на трибуне ООН из-за графина с водой: видео

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН глава временного правительства Гаити Эдгар Леблан Фильс неожиданно попытался утолить жажду, напившись воды прямо из графина.

Видео этого момента стало вирусным в соцережах.

Временный президент Гаити произнес горячую речь с призывом к "глобальной солидарности" во время своего выступления и поддержал стремление администрации президента США Джо Байдена создать официальную миротворческую миссию ООН для решения больших проблем в его стране, таких как бандитское насилие, приводящее к массовой миграции и т.д. .

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Однако, когда пришел черед отвечать на вопросы, он вдруг схватил большой графин и начал пить воду из него вместо того, чтобы налить ее в стакан. Это привело к тому, что он пролил воду на руки и одежду, прежде чем поспешно поставить громоздкий сосуд на место.

Хотя это была простая человеческая ошибка, видео этого инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

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