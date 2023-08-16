Главу Минфина США во время визита в Китай угостили галлюциногенными грибами

Блюдо из грибов, которые считаются ядовитыми и могут вызвать видение, относится к традиционной кухне юго-западной части Китая.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай побывала на ужине в ресторане традиционной кухни, где подавали галлюциногенные грибы. По ее словам, никакого негативного эффекта она не ощутила.

Об этом глава Минфина США рассказала в интервью CNN.

“Вкусное было блюдо с грибами. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже", — сказала Йеллен об ужине, который она имела с несколькими людьми в ресторане, специализирующемся на традиционных блюдах юго-западной части Китая.

Джанет Йеллен пошутила, что у нее не было странных видений, и заметила, что "если грибы правильно приготовить, что, я уверена, произошло в этом замечательном ресторане, они не имеют эффекта".

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"Нам всем понравились грибы, ресторан, и никто из нас не испытал никаких негативных последствий после их употребления", — добавила она.

Грибы, о которых идет речь, китайцы называют "цзянь шоу цин". Название происходит от одного из их характерных свойств: внутренняя поверхность гриба синеет под давлением, в том числе в процессе резки. Они считаются ядовитыми и могут вызвать галлюцинацию.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вызвали дискуссию в соцсетях после ужина в Вашингтоне в популярном местном ресторане.

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