Глаз женщины пришили к веку: как она выглядит после неудачной пластической операции (фото)

Китайская женщина страдала проблемами со зрением и последующей депрессией после неудачной операции на двойном веке, во время которой ее глазное яблоко случайно пришили к уголку глаза.

Об этом сообщает Oddity Central.

В 2021 году женщина по фамилии Чжан перенесла блефаропластику в медицинской клинике красоты Weifang Kuiwen Lirendu, чтобы исправить неравномерность уголков глаз. Жительница города Вэйфан утверждает, что испытывала дискомфорт во время самой операции, но выдержала ее лишь для того, чтобы обнаружить, что ее левое глазное яблоко и уголок глаза были сшиты вместе. Сначала врач, оперировавший ее, сказал ей, что все в порядке, но потом Чжан начала чувствовать нечеткость зрения и ограниченность движений глаз. Несмотря на попытки исправить повреждения, она все еще борется с физическими и психическими проблемами спустя более двух лет после процедуры.

Женщина после неудачной блефаропластики / Фото: Sohu Video

"В ноябре в 2021 году мне сделали операцию на двойных веках, потому что внешние уголки глаз были неровными. Врач сказал, что внесет некоторые коррективы, но когда он накладывал швы, я почувствовала дискомфорт в глазном яблоке", – рассказала она недавно. "После снятия швов я заметила нитевидное соединение между моим глазным яблоком и уголком. Хирург, директор больницы Ван, заверил меня, что в этом нет ничего серьезного, и предложил еще одну операцию, чтобы разъединить их".

К сожалению, повторная операция оказалась неудачной. Левый глаз Чжан воспалился, и через неделю после операции ее глазное яблоко и уголок глаза снова срослись. С тех пор зрение в левом глазу затуманено, и она может двигать глазами только в сторону, поворачивая голову. Теперь она надеется на корректирующую операцию в больнице в Шанхае.

Женщина после неудачной блефаропластики / Фото: Sohu Video

Чжан утверждает, что заплатила за операцию 30 тысяч юаней (4200 долларов США), которые она попросила вернуть после неудачной операции. Однако врач, оперировавший ее, отказался, предложив ей всего 10 000. По ее словам, он заверил, что ее проблема незначительна и может быть решена на месте с помощью другой операции. Женщина утверждает, что рассказала свою историю, чтобы другие не повторяли ее ошибки.

"Я попросила 30 000 юаней назад, но он сказал, что это слишком много. Он предложил лишь 10 000 юаней, что даже не покрыло бы мои расходы на дорогу в Шанхай. Кроме того, он постоянно откладывал выплату, и вот уже прошло два года", – пожаловалась пациентка.

Напомним, клиника обманом заставила 19-летнего парня увеличить грудь. Ради операции он взял кредиты.

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